Стальнухин назвал обвинения в сепаратизме пропагандистским трюком

ПолитикаСтальнухин назвал обвинения в сепаратизме пропагандистским трюком
Фото с сайта rus.delfi.ee
Депутат Рийгикогу центрист Михаила Стальнухин назвал пропагандистским трюком высказывание реформистки Кейт Пентус-Розиманнус, обвинившей в сепаратизме Стальнухина и его однопартийца Яануса Карилайда.
По словам Михаила Стальнухина, он уважает Кейт Пентус-Розиманнус как свою давнюю коллегу по работе в парламенте, но, по всей видимости, у члена Партии реформ мысли заняты лишь делами Autirollo, поэтому она стала использовать слова, смысл которых ей не совсем понятен. Это касается слова «сепаратизм».
«Я разделяю тревогу своей коллеги, а также те возможности, которые открываются благодаря запугиванию нашим восточным соседом, Россией. Но я все же осмелюсь посоветовать реформистке воздержаться от высказываний, присущих тоталитаризму в политических дебатах. Только истинный почитатель такого режима может считать, что лишь его мнение единственно верное и имеет право на существование» - подчеркнул Стальнухин, добавив, что его предложение возобновить диалог связано прежде всего с политикой в сфере экономики Эстонии, но в любом случае, все решения остаются в конечном счете за комиссией.
Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд также отметил, что если комиссии, в состав которых входят политики от разных партий хотят думать в том числе и в восточном направлении, то такое решение можно только приветствовать, а не автоматически осуждать. «Хотелось бы напомнить госпоже Пентус-Розиманнус, что члены экономической комиссии уже приняли решение о поездке в Москву и со стороны реформистов никаких возражений не поступало». - сказал Карилайд.
По словам политика, такое деструктивное поведение можно назвать абсурдным и остается лишь надеяться, что желание депутата парламента от Партии реформ запугивать своих коллег и сыпать безосновательными обвинения, так и останется сольным выступление Пентус-Розиманнус.
10 марта члены экономической комиссии Рийгикогу сообщили, что собираются посетить международную выставку транспортно-логистических услуг ТрансРоссия, чтобы на политическом уровне поддержать транзитный сектор. «Надеюсь, что реформисты не столь категорично и нервно реагируют на происходящее внутри своей фракции, как на глазах общественности и что за этим не последует наказание своих однопартийцев, членов экономической комиссии Дениса Бородича и Тоомаса Кивимяги в виде исключения из партии. Если их действия в партии также расцениваются как сепаратистские, то я бы посоветовал этим политиков срочно бежать оттуда.» - заключил Карилайд.
BNS
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