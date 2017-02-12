Идея из Москвы: давайте дадим гражданство всем соседям

ПолитикаИдея из Москвы: давайте дадим гражданство всем соседям
Российские СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается изменение принципа предоставления российского гражданства. Пока информации очень мало, но если предложение примут, это может открыть новые возможности русскоязычным гражданам Эстонии и принести совершенно неожиданные осложнения в отношения между государствами.
При выдаче гражданства по рождению Россия, похоже, собралась действовать так, будто границ с бывшими союзными республиками не появилось. Иллюстративное фото
По информации прессы, законопроект в Госдуму внесли депутат, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и первый зампред комитета думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. К избирательному округу, от которого избирался Затулин, кстати, относились и российские граждане Нарвы.
Константин Затулин в интервью радио “Эхо Москвы” заявил, что инициатива создания этого законопроекта исходила от российского президента Владимира Путина.
Законопроект предполагает, что основными критериями для получения российского гражданства в упрощённом порядке будут владение русским языком и факт рождения на территориях, на которых ранее располагался Советский Союз, а до него - Российская Империя.
Очевидно, что уже одного этого политикам Эстонии, Латвии или, например, Финляндии хватит, чтобы снова заявить о возрождении имперских амбиций России. Ведь получается, что проживание на территории этих давно уже независимых государств вдруг становится критерием для получения гражданства другого государства, к тому же - бывшей метрополии.
Но дальше ещё интереснее. Как рассказал РИА “Новости” заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, законопроект предполагает, что при получении российского гражданства не нужно будет предоставлять документы о выходе из гражданства другого государства. Формально - чтобы изменить нынешнюю ситуацию, когда «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».
Но при внимательном рассмотрении становится ясно, что это может быть настоящей бомбой под политику гражданства соседствующих с Россией государств! Часто пересекающие границу русскоязычные граждане Эстонии и других стран, когда-то входивших в СССР или Российскую Империю, неожиданно окажутся перед заманчивым выбором: покупать очередную годовую визу в РФ за сотню с лишним евро или просто сделать себе второй паспорт - российский, раз и навсегда решив визовый вопрос.
В разных странах вопрос двойного гражданства регулируется по-разному. В Эстонии закон разрешает иметь второе гражданство лишь до 21 года. В этом возрасте нужно выбрать только одно из гражданств. Но статья 8 Конституции Эстонской Республики гласит, что “никто не может быть лишен гражданства Эстонии, приобретенного по рождению”, поэтому довольно большому количеству русскоязычных граждан Эстонии, особенно молодых, за приобретение ещё и российского гражданства, как говорится, “ничего не будет”.
Можно прогнозировать, что сразу в нескольких странах на территориях вдоль российской границы заметно вырастет количество людей с двойным гражданством.
Но самое интересное, что под озвученные в прессе формулировки российского законопроекта подпадает и большинство эстонцев, латышей, белорусов, украинцев и т.д. Они ведь тоже родились на территориях, когда-то входивших в СССР, и - внимание! - могут говорить по-русски.
Конечно, трудно себе представить наплыв ходатайств о российском гражданстве от эстонцев, но уже одна только возможность этого поставит правительство в неудобное положение. Чтобы усилить последствия “идеологической диверсии”, России достаточно будет повысить стоимость виз.
Собственно, Эстония в 90-х годах создала похожую ситуацию в Печёрском районе Псковской области, раздавая синие паспорта потомкам граждан первой республики. До 40-го года Петсеримаа входила в состав ЭР, но сейчас эстонское гражданство на этих территориях берут отнюдь не из-за воспоминаний о светлом прошлом буржуазной Эстонии, а просто чтобы не платить за шенгенские визы. Или чтобы избежать призыва в российскую армию. В общем, из соображений сугубо утилитарных.
Что Таллинн ответит на нынешний ход Москвы, если законопроект будет принят? Смягчит свою политику гражданства, чтобы увеличить лояльность местных жителей? Как-то не верится. Облегчит визовый режим для приграничных территорий России, где люди слушают в транспорте эстонское радио, ходят в Эстонию за продуктами и считают Эстонию более комфортной страной - то есть для тех территорий, где Эстония вопреки собственным усилиям имеет влияние, ту самую пресловутую “мягкую силу”? Да упаси Господи, ведь тогда к нам потянутся агенты Кремля!
Поэтому, наверное, стоит ожидать не умного ответа, а заведомо бесперспективной оборонительной позиции - тревожных заявлений о гибридной экспансии России и усиления поисков “пятой колонны”. А люди тем временем будут получать второе гражданство - просто потому, что им так удобнее.
Николай Андреев
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