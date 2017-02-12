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Политика
Союз российских граждан не смог привлечь молодёжь

Дата публикации: Вчера, 14:51

Нарвский союз российских граждан отметил 23 февраля праздничным собранием, на котором, однако, кроме поздравлений звучала и критика работы организации. Собрание единогласно приняло резолюцию, в которой оборонная политика Эстонии названа провокационной. Эту резолюцию поддержали близкие по духу организации из Ида-Вирумаа и даже Латвии, но отказались поддержать более молодые общественники Нарвы.

 

Союз российских граждан не смог привлечь молодёжь

Собрание Нарвского союза российских граждан единогласно назвало увеличение войск НАТО в Эстонии провокацией. Николай Андреев

Призвали дружить с Россией

На собрание пришли около ста человек, почти все — пенсионного возраста. Член правления организации Владимир Алексеев зачитал проект резолюции собрания, которая «обращает внимание общественности на провокационность действий стран НАТО, заключающаюся в продвижении войск к границам России». По словам авторов резолюции, обвиняя Россию, НАТО устраивает военные игры в нескольких десятках метров от российской границы.

- Обращаемся к общественности и политикам с призывом установить добрососедские отношения с Россией, - завершил Владимир Алексеев чтение документа.

При обсуждении резолюции председатель Союза российских граждан Геннадий Филиппов рассказал, со слов сланцевчан, работающих на заводе Yura Corporation в Ивангороде, что в день, когда по Нарве проходили американские солдаты, в Сланцах было очень много российских военных. Местных жителей это удивило, поскольку в городе не стоит никакая воинская часть, и обычно крайне редко можно увидеть на улицах Сланцев солдата.

- А на 28 февраля запланировано начало учений Псковской воздушно-десантной дивизии на границе с Эстонией, - дополнил Филиппов. - Я думаю, никто из здесь присутствующих не хочет оказаться в центре военных действий, поэтому предлагаю поддержать нашу резолюцию.

Многие участники собрания подвергли Геннадия Филиппова критике — кто-то говорил, что включать в резолюцию упоминания о российской военной активности нельзя (чего, собственно, Филиппов и не предлагал), а кто-то оправдывал российскую сторону — мол, она должна была дать понять, что готова отвечать на приближение американцев к своей границе.

Как найти поддержку?

Резолюцию, в итоге единогласно принятую на собрании Союза российских граждан Нарвы, поддержали ещё 6 общественных организаций, представляющих интересы русскоязычных. Насколько известно, изначально предполагалось принять более резкий вариант документа, в котором в том числе заявить о неприемлемости нахождения союзников по НАТО в Эстонии. Но не все организации с этой формулировкой согласились. Председатель Союза малолетних узников фашизма и член Союза российских граждан Николай Алексеев заметил, что весьма близкие по духу организации, состоящие из более молодых нарвитян - клуб поисковиков Kamerad и организация ветеранов локальных конфликтов Bastion - отказались поддержать и более мягкий вариант текста.

Неумение привлекать молодёжь Николай Алексеев вообще поставил на вид участникам собрания. Он отметил, что собрания организации обычно проводятся в рабочее время, на них приходят только пенсионеры, которые единогласно поддерживают заранее подготовленные документы. На этот раз, заметил Николай Алекеев — даже из Генконсульства РФ никто не пришёл.

Выступление Николая Алексеева «повисло в воздухе» - никто не выступил ни с поддержкой, ни с критикой его. Завершилось собрание выступлением хора любителей песни общества «Надежда».

 

Николай Андреев

Союз российских граждан не смог привлечь молодёжь

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