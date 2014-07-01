Опыт, сын ошибок трудных

Дата публикации: Сегодня, 10:38

Foto: Rene Suurkaev

Перенос Академии внутренней безопасности в Нарву поддерживают министр юстиции Урмас Рейнсалу и вице-канцлер отдела тюрем министерства Прийт Кама. Оба они приводят в пример переехавший четыре года назад в Йыхви отдел тюрем, утверждая, что, несмотря на то, что переезд был сложным и многие работники не хотели ехать в Ида-Вирумаа, министерству удалось решить связанные с персоналом проблемы уже в первые месяцы. Некоторые имеющие отношение к делу чиновники, однако, говорят, что на самом деле все не так, пишет Eesti Päevaleht.

По словам источников, в результате переезда в отделе резко снизилась компетентность работников и началась постоянная текучка кадров и недовольство персонала. Многие по-прежнему ездят на работу в Йыхви из Таллинна. Частично это подтверждает и регистр публичных документов министерства, согласно которому, в прошлом году состоящий из 30 человек отдел покинули 8 работников.

Проведенный в конце 2015 года опрос работников показал неутешительные результаты: многие не довольный физической рабочей средой и отношением начальства и подумывают о поиске нового места.

Прийт Кама располагает ответами на любую критику. Во-первых, к покинувшим отделение работникам относятся также и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, и те, кого изначально нанимали на определенный срок. Во-вторых, если смотреть на результаты опроса в целом по министерству, то отдел тюрем по степени удовлетворенности персонала своей работой находится на третьем месте из шести, что совсем неплохо.

Пресс-секретарь министерства Мария-Элиза Туулик также отметила, что текучка кадров в отделе тюрем с момента его переезда не изменилась. ”В 2011 году добровольная текучка за пределы тюремной службы составила 17%, в 2016 году — 16%”, — сказала она.

Ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк говорит, что, несмотря на расстояние всего в 50 км, разница между Нарвой и Йыхви ощутима. К примеру, в Йыхви есть концертный дом, хотя, как показала практика, и этого недостаточно, чтобы заинтересовать персонал. Кроме того, речь идет об организациях с совершенно разными количеством работников и образованием. Райк отмечает, что академии нужны крайне специфичные работники. Кама парирует, что людей со специфической квалификацией трудно найти и в Таллинне. Также, по словам Райк, важно, чтобы эти ”люди со специфической квалификацией” были готовы работать в академии на полную ставку. ”Вузы поддерживаются за счет преподавателей, которые работают на полную ставку. Невозможно построить университет только на преподавателях, которые будут ездить туда-сюда”, — говорит она.

На данный момент о готовности переехать в Нарву заявили 15% преподавателей Академии внутренней безопасности. По словам Райк, в самом лучшем случае эта цифра может составить треть от всех работников и единственным выходом станет ”принудительная ротация должностей”. Это означает, что работа в академии может стать обязательным условием для продвижения по службе. К примеру, для того, чтобы стать директором Департамента полиции и погранохраны, нужно будет три года проработать в академии преподавателем.

Отти Эйландт

Рабочая группа порекомендовала перенести таллиннский комплекс Академии внутренней безопасности в Нарву

Foto: Tanel Meos

На рабочей встрече политиков решили предложить правительству перенести таллиннский учебный центр Академии внутренней безопасности в Нарву. Правительственный кабинет обсудит вопрос в ближайшие недели.

На состоявшейся сегодня рабочей встрече состоящая из политиков рабочая группа дала правительству рекомендацию перенести таллиннский учебный центр Академии внутренней безопасности в Нарву. Школу Колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе и расположенный в Вяйке-Маарья Спасательный колледж рабочая группа переносить не рекомендовала.

В рабочую группу входят ее руководитель министр внутренних дел Андрес Анвельт, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, министр образования и науки Майлис Репс, председатель Финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, министр юстиции Урмас Рейнсалу и председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Кен-Марти Вахер.

Участвовавший в рабочей группе политиков Михаил Стальнухин сказал Delfi, что политически поддержали переезд по второму сценарию, что означает, что Пайкузе точно останется на своем месте. "Организационно министры решают создать рабочую группу из чиновников нескольких министерств, которая в течение двух недель должна проработать вся связанные с финансированием вопросы", — пояснил Стальухин.

Второй сценарий, по словам Стальнухина, также означает то, что в Нарву переехало бы расположенное в Таллинне подразделение Академии внутренней безопасности.

Для Стальнухина вопрос не в том, переедет ли Академия внутренней безопасности или нет, а в том, чтобы правительство показало, что поддерживают развитие Ида-Вирумаа и Нарвы. "По моему мнению, единственная возможность годами поддерживать эту активность и рабочие места тем, что начать приводить в порядок остров Кренгольм. Там у владельцев несколько интересных проектов за плечами, но эти дела не начнут двигаться прежде, чем государство покажет свой интерес к этому региону".

По словам советника правительства по СМИ Аве Тампере, рекомендация комиссии не означает, что решение о переезде Академии внутренней безопасности принято.

Правительство еще не обсуждало переезд Академии внутренней безопасности, и тема будет обсуждаться в правительственном кабинете в конце февраля или в начале марта.

У Академии внутренней безопасности вдобавок к расположенному в Таллинне в Пирита-Козе учебному корпусу есть еще учебные центры в Пярнумаа в Пайкузе (школа Пайкузе Колледжа полиции и погранохраны) и в Ляэне-Вирумаа в Вяйке-Маарья (спасательная школа Спасательного колледжа). Летом 2010 года Колледж полиции и погранохраны как подразделение переехал в Харьюмаа в Мурасте в бывшую школу погранохраны колледжа.