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Политика
За кого проголосуете, неграждане?

Дата публикации: Сегодня, 13:41

За кого проголосуете, неграждане?

 

Политики, уж не знаю, в который раз, горячо обсуждали проблему безгражданства, между мною и моей знакомой состоялся следующий разговор.

- Ты знаешь, что центристы хотят дать всем негражданам, прожившим в Эстонии более 25 лет, эстонское гражданство без экзаменов на знание языка и Конституции по простому ходатайству? – поинтересовалась я.

- Да, это интересно, - равнодушно ответила моя приятельница, между прочим, обладательница серого паспорта. – А вот ты мне лучше объясни, что будет с пенсиями после реформы?

Ее отношение к теме полностью совпало с реакцией наших горожан, участвовавших в уличном опросе для программы «Народу важно» на канале ETV+, чья передача на прошлой неделе также была посвящена проблеме безгражданства. Этот опрос сам по себе стал одним из интереснейших моментов передачи: ни малейшего энтузиазма со стороны опрашиваемых, никаких пламенных речей «за» или «против».

Ощущение, что люди узнали о новости вот только что - от тележурналиста, и, собравшись с мыслями, вежливо отвечают в том духе, что дать серопаспортникам гражданство - правильно и справедливо… А на лицах написано: «Это нас не касается, это политика».   

Напомню, что началось все с подачи премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, заявившего, что возможность получения гражданства по упрощенному варианту для людей, проживших в Эстонии более 25 лет, – один из пунктов программы Центристской партии. И что она, партия, еще до парламентских выборов, которые, как известно, состоятся только через два года, собирается этот вопрос широко обсуждать в обществе.

Вот его широко и обсуждали: с одной стороны, разве это хорошо для имиджа страны – иметь 80 тысяч неграждан?  С другой стороны, сплотит ли этот упрощенный вариант решения проблемы общество или, наоборот, вызовет в нем дополнительную напряженность? Как к этому относятся рядовые эстонцы? Захотят ли сами многолетние серопаспортники ходатайствовать об эстонском гражданстве или их устраивает нынешнее положение? И, наконец, самый важный для политиков вопрос: за кого они, эти новоиспеченные тысячи  граждан, будут голосовать на выборах?  

Ответ, на первый взгляд, очевиден: за центристов, ведь Ида-Вирумаа всегда голосует за них. Естественно, что другим партиям это не слишком нравится. Но, скорее всего,  большинство этих новых граждан вовсе не пойдут на выборы. Ведь они убеждены: государственная политика вершится в каких-то иных, высших сферах, и от рядовых граждан нисколько не зависит. Также думают их дети и внуки.

«Разве те, кто управляет страной, будут рассказывать нам, как они собираются это делать, да еще и к нашим советам прислушиваться? Вот вы бы, управляй вы страной, поступили бы так? Так зачем мне ходить на выборы, раз я в политике ничего не понимаю?», - такие речи мне не раз приходилось слышать от живущих в  Нарве 30-40-летних  эстонских граждан в ответ на вопрос, как они могут жить, полностью игнорируя и политику, и политиков как таковых.

Если спросишь такого знакомого, ходил ли он когда-нибудь на выборы, парламентские либо местные, то тот, подумав, ответит: «Да, было пару раз. Один раз в восемнадцать лет сходил, так просто, из любопытства, и один раз меня очень просил друг – проголосуй за такого-то, он классный. А этот политик потом оказался такой сволочью… И с тех пор не хожу».

Откровенно говоря, не так уж важно, признают ли в конце концов тех, кто всю свою жизнь или большую часть жизни жил и работал в Эстонии и вырастил для нее новых граждан – своих детей и внуков, достойными эстонского гражданства. В бытовом плане отсутствие гражданства неудобств не создает, а невозможность голосовать на выборах в Рийгикогу серопаспортники давно уже воспринимают как данность.

Именно эта аполитичность неграждан, возведенная в принцип и переданная по наследству детям и внукам-гражданам, возможно, и есть самая большая проблема для нашего общества. Вопрос с безгражданством со временем так или иначе решится. Но как убедить людей в том, что в их власти пусть и немного, но изменить эту жизнь к лучшему, участвуя в политической жизни – вопрос, на который сегодня нет ответа.

 

Виктория Сийрас

За кого проголосуете, неграждане?

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