Оппозиция Нарва-Йыэсуу выбрала своего председателя горсобрания

Дата публикации: Сегодня, 09:53

Кадр из передачи "Актуальная камера" за 08.02.17

Как сообщает портал rus.err.ee, в Нарва-Йыэсуу начался новый виток политического кризиса - оппозиция выбрала собственного председателя горсобрания.

Оппозиционное большинство депутатов собрания Нарва-Йыэсуу провело своё внеочередное заседание, на котором рассмотрели вопросы вынесения вотума недоверия действующему председателю горсобрания, выбора нового и начала переговоров об объединении с Нарвой. Таким образом, 7 депутатов из 13 провели сессию, которую не созывал ни действующий председатель Инге Мушкина, ни ее заместитель.

Проведенные выборы нового председателя создали ситуацию двоевластия. На данный момент городское собрание разделено на два лагеря, а председателями законодательной власти себя называют два человека Инге Мушкина (выбрана в декабре прошлого года в присутствии всех депутатов) и Калле Кекки (выбран сегодня 7 из 13 народных избранников), и оба не признают друг друга.

Действующий председатель Инге Мушкина не признает постановлений "собрания 7-ми депутатов" и считает, что законной силы их постановления не имеют.

Источник: rus.err.ee