Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического - он на нём не изъясняется

ПолитикаЯна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического - он на нём не изъясняется
Два из трёх часов популярного телешоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" были посвящены политическим сигналам Дональда Трампа, возможной смене внешнеполитического расклада и перспективам решения сирийского кризиса. Среди экспертов в студии была и депутат Европарламента Яна Тоом.
К безоглядному оптимизму россиян после вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Тоом относится с некоторой осторожностью. По её словам, Трамп действительно даёт понять, что готов к выстраиванию новых отношений с Россией, однако он не столько политик, сколько бизнесмен, и очень успешный, что, помимо прочего, предполагает умение отказываться от проектов, "рентабельность" которых оказывается под вопросом. "А тем, кто пытается переводить Трампа с дипломатического языка, не стоит тратить время - Трамп на нем не изъясняется", - сказала Тоом.
Она признала, что первые шаги нового президента в Белом доме вызывают в Европе замешательство. Так, обсуждается порядок телефонных звонков: Меркель, Путин и лишь после него Олланд. "Вообще в Европе нынче в цене то, что получило название "remarkable political flexibility" (недюжинная политическая гибкость). Термин этот был на днях применен европейскими СМИ к главе фракции либералов ЕП, который за неделю переместился по шкале политических договоренностей от Пяти звёзд до Народной партии. Однако не стоит забывать, что посетившая с визитом США Тереза Мэй демонстрирует истинный мастер-класс политической гибкости, сказала Тоом. Она, в частности, напомнила, что Мэй участвовала в кампании Bremain и была убежденной противницей Брексита, однако теперь совершенно изменила свою риторику. "В русском языке это обозначается жаргонизмом "переобуваться на лету", и сегодня многие в Европе озираются в поисках шкафчиков с обувью", - сказала Тоом. "К сожалению, это факт - Европа многое проспала. И сирийский кризис, последствия которого разгребаем мы, решается без участия ЕС. Политическая риторика Трампа также стала сюрпризом - мы, в частности, можем углядеть и признаки того, что ни в единой Европе, ни в существовании еврозоны он не очень-то заинтересован. Идут разговоры о том, что с Великобританией будет в течение девяноста дней заключено двустороннее торговое соглашение, между тем Великобритания все ещё член ЕС", - сказала Тоом. Однако она призвала участников дискуссии не сбрасывать со счетов ещё один немаловажный фактор: то, что общество и в США, и в Объединенном королевстве совершенно расколото. "В этих государствах не та форма правления, чтобы можно было принимать решения, стукнув кулаком по столу. Так что, делая прогнозы, следует иметь в виду возможные корректировки под давлением общественного мнения", - считает Тоом. Недаром программную речь о планах по Брекситу та же Тереза Мэй произнесла перед журналистами, а не в палате общин.
Говоря о сирийском кризисе и борьбе с терроризмом, эксперты в студии единодушно выражали удовлетворение взаимопониманием, которое установилось по вопросу борьбы с ИГИЛ между президентами России и Америки. На что Тоом, дважды побывавшая в Сирии, заметила, что теперь, когда всем очевидно, что Асад выигрывает, интерес американцев поневоле наводит на мысли об открытии второго фронта. Впрочем, в том, что влияние США на оппозиционные силы, которые в силу ряда причин прислушиваются если не к Штатам, то к их союзникам, было бы крайне полезно, сошлись все участники передачи. Тем более что территорией Сирии проблема ИГИЛ далеко не ограничивается.
В контексте этого обсуждения был затронут и так называемый мусульманский указ Трампа, на 120 дней запретивший въезд в США гражданам семи стран. Кое-кто из экспертов представил это как первый шаг в борьбе с терроризмом, однако Тоом с такой трактовкой не согласна - это скорее сигнал, чем реальная борьба. Ведь среди исполнителей терактов 11 сентября, на которые ссылался Трамп, не было граждан ни одной из попавших под запрет стран. Кроме того, считает евродепутат, такие меры скорее способствуют радикализации мусульманской общины, подобной той, с которой в последние годы столкнулась Европа.
В целом в ходе обсуждения российские эксперты в студии пришли к выводу, что фактор Европейского Союза в решении ближневосточного кризиса и в политике санкций в ближайшее время еще более ослабнет, да и сам проект объединенной Европы дышит на ладан. Прозвучали даже реплики типа "запасаемся попкорном", на что Тоом ответила афоризмом Леннарта Мери: мы в дерьме, но это удобрение нашего будущего.
По информации Бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом
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