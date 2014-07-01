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Депутат горсобрания Нарвы обратился в МВД с претензиями по поводу финиша «Десант в Утриа»

Дата публикации: Сегодня, 09:43

Депутат горсобрания Нарвы обратился в МВД с претензиями по поводу финиша «Десант в Утриа»

Депутат городского собрания Нарвы Юри Рауд. Фото из архива "ВП"

 

Депутат городского собрания Нарвы Юри Рауд направил министру внутренних дел письмо, в котором выразил претензии по поводу того, как в Нарве была проведена заключительная фаза военно-спортивной игры «Десант в Утриа», назвав это мероприятие устрашающим для жителей города.

«В (минувшую — BNS) субботу, 14 января около полудня от стрельбы из автоматического оружия шок испытали как взрослые, так и дети, которые в тот момент гуляли в районе Липовки в Нарве. Люди в камуфляже установили пулеметы на стене Нарвского бастиона и устроили стрельбу над головами людей, гулявших у реки всего в нескольких десятках метров. Кто-то из родителей бросился прикрывать собой детей, многие очень испугались, в панике были и те, кто гулял у моста близ Липовки», - написал Рауд министру внутренних дел.

По его словам, постепенно люди сообразили, что, судя по всему, идут учения, поскольку от монумента «Шведский лев» начали двигаться дисциплинированные группы солдат, откуда и прозвучали выстрелы, судя по всему, холостыми патронами.

«Один из жителей позвонил в полицию на номер 112, но ему рекомендовали перезвонить в Нарвскую префектуру, поскольку оператор не был в курсе происходящего. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия и выяснилось, что это был финиш игры «Десант в Утриа», - отметил Рауд.

Депутат спросил у министра внутренних дел, знали ли Нарвские власти об этой игре и ее сценарии на территории Нарвы, в том числе, использовании огнестрельного оружия.

«Как вы считаете, должны ли горожане быть заранее информированы о проведении таких игр с применением огнестрельного оружия, а также должна ли быть ограничена территория, на которой используется огнестрельное оружие, чтобы избежать обоснованной паники среди населения, в памяти которого недавние теракты в Париже, Турции и других странах, где террористы стреляли по мирному населению из огнестрельного оружия?», - отметил Рауд.

Рауд также указал на неуместность использования огнестрельного оружия в непосредственной близости от обычных людей. «Если стрельбу из пулемета в окрестностях бастиона еще как-то можно объяснить симуляцией боевых действий, то чем объяснить стрельбу, которую устроил один из участников игры уже после завершения ее активной фазы?», - добавил депутат.

 

BNS

 

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