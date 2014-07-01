Как Нарва осталась с Эстонией, рассказали в Музее оккупаций

ПолитикаКак Нарва осталась с Эстонией, рассказали в Музее оккупаций
На минувшей неделе в столичном Музее оккупаций случилась радость – открылась выставка «Как Нарва осталась с Эстонией». Радость — потому, что, по словам руководителя проекта, обычно музей посещают по 14 человек в день, а тут столько публики — сразу месячная норма посещаемости.
Своим названием выставка вводит в заблуждение. Посвящена она Нарвскому референдуму 1993 года, на котором был поставлен вопрос вовсе не о выходе города из состава Эстонии, а о создании национально-территориальной автономии в составе Эстонской Республики. Но устроители выставки тему «передернули» и сделали «страшнее». Свидетельство тому – отдельный зал с табличками, перечисляющими конфликты на бывшей территории Советского Союза, которые вспыхнули после его распада. На вопрос, зачем это, организатор выставки Иван Лаврентьев ответил, что такой вариант событий, если бы референдум был признан, просчитывался сам собой.
Открытию выставки предшествовала дискуссия, один из участников которой профессор Эстонской художественной академии Давид Всевиов оценил референдум так: «Теперь, задним числом, можно сказать, что ничего особенного тогда и не произошло. Ведь историю мы можем рассматривать, все же исходя из того, повлияли события прошлого как-то на настоящее или нет. Я скажу, что не повлияли. Так что никакой особой причины отмечать эту дату, естественно, нет. Тем не менее, интересно поразмышлять, потому что очень во многом факторы, причины, их суть не изменились».
Когда модератор дискуссии журналистка Postimees поинтересовалась, каковы воспоминания Всевиова о том дне, насколько реальна была возможность выхода Нарвы из состава эстонского государства, профессор отметил: «Никакой паники не было. Быть может, потому, что я довольно часто бывал в Нарве в начале 70-х, тогдашняя кандидатская диссертация была на нарвскую тему, мой отец родом из Нарвы. Я очень хорошо помню, как стоящий спиной к Российской Федерации нарвитянин, указав пальцем назад, произнес: «А у них там ничего нет». И вот если это было сказано уже в 1973 году, то ведь на самом деле не было никакой причины впадать в панику в 93-м».
В референдуме приняло участие более половины нарвитян, обладающих правом голоса. Свыше 97% высказались в поддержку автономии.
Однако 11 августа 1993 года Госсуд признал референдум незаконным по причине того, что организация народного голосования не может находиться в компетенции местного самоуправления, это противоречит Конституции ЭР.
Маргарита Корнышева, советник бюро Яны Тоом.
Источник: Блог Яны Тоом.
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