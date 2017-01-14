Осиновский посетит Ида-Вирумаа

ПолитикаОсиновский посетит Ида-Вирумаа
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский будет находиться в среду, 11 января, в Ида-Вирумаа, где посетит Йыхвиское бюро Кассы по безработице, а также встретится с зубными врачами в Нарве и пообщается с жителями Нарвы.
«Самая главная цель нового правительства — это уменьшение социального, экономического и регионального неравенства в Эстонии, - сказал Осиновский. - Правительство продолжит предпринимать шаги как по профилактике безработицы, так и по созданию новых рабочих мест в Ида-Вирумаа. Начиная с лета, все взрослые жители Эстонии будут получать компенсацию за лечение зубов, кроме того, появится пособие для многодетной семьи и работу начнет фонд алиментной помощи для родителей, которые воспитывают детей в одиночку».
В бюро Кассы по безработице в Йыхви министр встретится с руководителем отдела Ида-Вирумаа, чтобы обсудить результаты внедрения особых мер, предназначенных для Ида-Вирумаа, и приоритеты на новый год. Начиная с июля 2016 года через Кассу по безработице можно получить финансируемые из Европейского фонда адаптации к глобализации услуги, цель которых – помочь сокращенным работникам сланцевой и химической промышленности. Всего в течение двух лет планируется, что дополнительную поддержку получит по меньшей мере 800 человек, которые смогут получить уровневое образование и более углубленно изучать эстонский язык.
Главной темой встречи с зубными врачами станет компенсация за лечение зубов для взрослых пациентов. «Новая компенсация значительно уменьшит ежегодные расходы на лечение зубов сотен тысяч жителей Эстонии, прежде всего тех, у кого повышенная необходимость в лечении зубов», - сказал Осиновский.
Начиная с 1 июля 2017 года взрослым пациентам будет компенсироваться до 30 евро в год за услуги зубного врача. До 85 евро в год увеличится сумма компенсации за услуги зубного тем, кто и сейчас получает возмещение – пенсионеры по нетрудоспособности, пенсионеры по старости, лица старше 63 лет, беременные, матери детей до года и люди с повышенной необходимостью лечения зубов. Для пожилых сохранится компенсация зубных протезов - 255,65 евро на три года, а лечение пациентов до 19 лет останется по прежнему бесплатным.
На встречу, которая состоится в 17.30 в Нарвском колледже Тартуского университета, приглашаются все желающие.
BNS
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