Школьники Нарвы и России охотились на... достопримечательности!

Дата публикации: Вчера, 19:07

В рамках Дня Европейского Cотрудничества в субботу, 23 сентября, была проведена командная фотоигра «Мы идём искать» для школьников из Нарвы и России. В ходе фотоохоты ребята, а это были в основном старшеклассники, соревновались в искусстве фотографии и в занимательной форме провели досуг.

Награждение победителей фотоохоты прошло в Нарвском порту во время праздника «Дружба без границ».

Игра проходила на свежем воздухе: капризная эстонская погода в этот раз не подвела, было тепло и солнечно. Задача ребят состояла в том, чтобы, передвигаясь по городу, делать фотографии определённых заранее объектов: памятников, фонтанов, зданий... Все справились «на отлично»: всё-таки конкурс был любительским, и строго никто никого не судил. Главными были хорошее настроение и общение.

С дискуссиями, регатой и полевой кухней

По словам консультанта программы эстонско-российского сотрудничества Лиан Розенблат, деятельность CBC Programme 2014-2020 направлена на экологию, развитие малых предприятий, образование, культуру. Сейчас при помощи программы осуществляются 5 больших инфраструктурных проектов, два из которых связаны с променадом и крепостью в Нарве. Именно эта программа подарила нарвской молодежи и ее зарубежным гостям два дня, насыщенных мероприятиями и встречами. Так, 22 сентября на базе Нарвского молодёжного центра состоялся дискуссионный день с участием молодых людей из России, Греции, Испании, Португалии, Италии и Венгрии, а 23 сентября помимо фотоохоты прошли парусная регата и развлекательная часть программы с конкурсами, награждениями, концертом и полевой кухней, где участников угощали борщом и солянкой.

«...Мы идём искать»

Фотоохота стартовала из Нарвского Молодёжного центра, откуда команды отправлялись выполнять задания. Организаторы предусмотрели небольшую хитрость: ребята из Ивангорода, Кингисеппа и Санкт-Петербурга получили в свои команды нарвитян, поскольку последние, хорошо зная свой город, могли провести команду к нужным пунктам маршрута. Так как «охота» проходила в округе Ратуши, Тёмного сада и Петровской площади, то есть компактно, время выполнения задания ограничивалось полутора часами.

После чего команды, а их было больше десяти, снова собрались на Вестервалли, 9, чтобы сесть за компьютеры и скинуть снимки на диск. Только тогда за дело бралось жюри, которое должно было определить победителей в нескольких номинациях. Всего на его суд было представлено более 100 снимков. Жюри под председательством профессионального фотографа Александра Хмырова работало около часа и наградило команды, представившие лучшие работы, в шести разных номинациях.

Сергей БАШИЛОВ

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