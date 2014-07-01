Эстония и Россия подписали соглашение о трансграничном сотрудничестве

Приграничное сотрудничествоЭстония и Россия подписали соглашение о трансграничном сотрудничестве
Министр государственного управления Михаил Корб участвует в форуме приграничных регионов во Пскове, где было подписано соглашение о содействии межрегиональному и трансграничному сотрудничеству между Эстонией и Россией. Соглашение позволит решить вопросы трансграничного сотрудничества двух государств, касающиеся, в частности, организации пассажирского сообщения и товарообмена, а также реагирования на экстренные ситуации.
«Интерес и спрос на программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества, финансируемые совместно с Европейским союзом, был высок, и поэтому мы хотим продолжить финансирование трансграничных проектов. Заключаемое соглашение поможет подготавливать и внедрять подобные программы сотрудничества и проекты на местном уровне», – сказал министр государственного управления Михаил Корб. «До сих пор из числа программ Европейского союза финансировались, например, строительные работы и работы по развитию пограничных пунктов Нарвы и Ивангорода, благодаря чему была улучшена пропускная способность пограничных пунктов и упрощено пересечение границы. Также были реконструированы и построены установки по очистке сточных вод в таких городах как Псков, Гдов и Печоры, а также в Псковском и Палкинском районах. Это было сделано для того, чтобы наш общий водоем, Чудское озеро, был чистым. Помимо этого, была развита сеть малых портов на стороне Эстонии».
Трансграничное сотрудничество Эстонии и России – одна из немногих областей, которая продолжает оставаться успешной и влияет на местные самоуправления, организации и недоходные товарищества. Это сотрудничество поддерживает политика соседства Европейского союза, в рамках которой в 2014-2020 годах на него будет выделено 16,8 миллиона евро.
Соглашение было подписано в Пскове, где проходит третий форум приграничных регионов. Аналогичное соглашение Россия заключила с Финляндией. Что касается Латвии, в рамках того же форума пройдет третье заседание группы по координации регионального сотрудничества латвийско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, в научно-технической, гуманитарной и культурной сфере.
В состав эстонской делегации входят министр государственного управления Михаил Корб, эстонский посол в Москве Арти Хилпус, директор Псковской консульской канцелярии Катрин Канарик и должностные лица из Министерства финансов.
Эстонско-российское трансграничное сотрудничество – одна из областей, в которой техническое сотрудничество было продолжено после российско-украинского конфликта, начавшегося в 2014 году.
Министерства занимались подготовкой эстонско-российского соглашения о трансграничном сотрудничестве начиная с 2006 года. Проект соглашения был одобрен 1 августа 2013 года на заседании правительства, где утвердили полномочия по подписанию соглашения.
Карел Ханни
Министерство Финансов
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