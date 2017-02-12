Нарву с визитом посетила делегация Санкт-Петербурга

Дата публикации: Вчера, 16:35

7 марта в Нарву с официальным визитом посетила делегация из Санкт-Петербурга с целью обсуждения вопросов культурного сотрудничества между Тихвинской епархией РПЦ, учреждениями культуры и образования Невского района Санкт-Петербурга и Ленинградской области с одной стороны и администрацией Нарвы и Нарвской епархией с другой в рамках грантового конкурса «Православная инициатива».

Стороны выразили взаимное желание развития контактов по линии культурного обмена с православной составляющей между городами и обсудили план совместной работы на этот год.

С эстонской стороны на встрече в Нарвской горуправе присутствовали: мэр Нарвы Тармо Таммисте, председатель горсобрания Александр Ефимов, протодьякон Вадим Талаев, депутат горсобрания Алексей Воронов, директор департамента городского развития и экономики и член горуправы Георгий Игнатов, главный специалист департамента городского развития и экономики Наталия Орава и советник по внешним связям Нарвской городской канцелярии Татьяна Клименко.

В составе делегации из России были настоятель храма иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость» Тихвинской епархии — иерей Богдан Полевой, древлехранитель Тихвинской епархии Татьяна Балт, координатор конкурса «Православная инициатива» Санкт-Петербургской Митрополии Наталья Грохольская, директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская, директор Детской художественной школы искусств им.М.И.Глинки Санкт-Петербурга Алла Никитина, заместитель директора Детской школы искусств им М.И.Глинки по концертно-выставочной деятельности Бадхан Евгения Анатольевна, директор благотворительного фонда "Доброта" Наталья Соловьева и финансовый менеджер Оксана Афанасьева.

В ходе встречи стороны обсудили план мероприятий по совместной работе на 2017 год. Молодежные творческие коллективы из Санкт Петербурга планируют принять участие в самых разнообразных праздничных и спортивных мероприятиях и выставках в Нарве. Среди них День молодежи, Кубок мэра по футболу, мероприятия, которые будут проходить в рамках программы «Нарва – Осенняя столица Эстонии» и другие.

В рамках визита гости также встретились с представителями Нарвском епархии в Воскресенском соборе, побывали на экскурсии в Нарвском замке, посетили Нарвский молодежный центр, где познакомились с основными направлениями его деятельности, а также посетили недавно отреставрированное здание КЮМа.

Nelli Buinitskaja

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