Политика на партнёрство по проектам не влияет

Приграничное сотрудничествоПолитика на партнёрство по проектам не влияет
В последние дни новости напоминают сводки с фронтов. То проходят учения со стрельбой (пусть и холостой) на улицах городов, то в нашу страну прибывают американские танки, то совершается марш-бросок войск НАТО у границ с Россией. Многих жителей Эстонии всё это волнует и в том смысле, не отразится ли эта активность военных (как утверждается, в исключительно мирных целях) на отношениях с нашим восточным соседом, особенно экономических?
Георгий Игнатов: цель нынешних проектов – не столько развитие туризма, сколько предпринимательства.
По словам директора нарвского Департамента экономики и развития Георгия Игнатова, текущая политическая обстановка не влияет на работу партнёрских программ между Россией и Эстонией. По его словам, в настоящий момент рассматриваются 3 идеи, которые Нарва хотела бы проводить совместно с российскими партнёрами.
“Ватрушки” летние и зимние
- Самая интересная и важная из них - это развитие зоны Аккекюла. У нас есть хороший партнёр - Кингисеппский район. Сейчас мы разрабатываем проект, по которому со стороны Нарвы целевое учреждение Narva Linna Arendus предлагает сделать специальную трассу и использовать её для сноутюбинга, то есть для катания на «ватрушках» как зимой, так и летом, - рассказал он журналистам.
Действительно, в последнее время такой вид отдыха стал весьма популярен, и во многих местах Эстонии можно найти подобное развлечение, но только не в Нарве. Для обустройства трассы предлагается использовать уже существующий саночный склон, который был несколько облагорожен ранее. Со стороны Кингисеппа получит развитие парковая зона «Романовка». По этой программе на два города можно получить максимально 500 тысяч евро. Подача предварительной заявки – 2 апреля этого года; если этап будет пройден, основное ходатайство будут подавать уже в ноябре.
Из Кулгу – в Сланцы на яхте, и 3D реальность
Второй проект предусматривает совместную работу с российским городом Сланцы. Суть в том, чтобы развивать прибрежные зоны. С нашей стороны речь идёт о развитии территории вокруг порта Кулгу, яхтенном и лодочном туризме с заходом через Чудское озеро в Сланцы. Третий проект осуществляется совместно с Комитетом по туризму Ленинградской области и другими учреждениями культуры. Будут искать и отбирать лучшие инновационные идеи в сфере обслуживания гостей города. В основном речь идёт о туристическом, ресторанном и гостиничном бизнесах. Сейчас идёт разработка идеи «3D реальности».
- Скорее получается 6D реальность – создание специального ролика на разных территориях Нарвы и Ленинградской области, когда человек надевает очки и видит то, что нельзя увидеть на самом деле. Например, старую Нарву, какой она была до 1944 года, или битву на территории Нарвского замка, - пояснил директор департамента.
Цель – развитие предпринимательства
- Вообще, в отличие от прошлых лет, цель нынешних проектов – не столько развитие туризма, сколько предпринимательства. Новый вид развлечения в Аккекюла привлечёт много жителей города и туристов и даст возможность создать вокруг себя центр оказания дополнительных услуг – палатки с едой и напитками, предложение дополнительного оборудования и прочее. Порт Кулгу сейчас пока ещё остаётся в тени речного порта, но получит дополнительный импульс, если проект осуществится. Новые туристические продукты тоже будут востребованы, - уверен Георгий Игнатов.
Конкуренция очень большая
По словам чиновника, конкуренция за проектные деньги очень большая. Всего федеральным бюджетом России и Еврокомиссией выделено 10 миллионов евро, и ожидается, что заявок на первом этапе будет порядка 200. Со стороны РФ участвуют Ленинградская, Псковская области, Карелия, а с нашей стороны – почти вся Эстония. Но у нарвских чиновников есть надежда, что один, а может, и два проекта, могут найти поддержку и получить средства.
- Наша «Ореховка» зеркально совпадает с кингисеппской «Романовкой». То, как мы развиваем район Аккекюла, например, подали заявку в EAS (Фонд содействия предпринимательству – прим. ред.) на создание парка приключений или вот проект сноутюбинга – совпадает с желаниями и планами российской стороны обустраивать свой парк, развивать территорию. Это даёт нам дополнительные преимущества в попытке получить деньги по проекту. В будущем мы сможем проводить совместные мероприятия, поддерживать тесное общение, проводить международные соревнования, - пояснила Софья Хомякова, член правления SA Narva Linna Arendus, в управлении которого находится зона отдыха Ореховая горка.
Политика не помешает
Планы – планами, но не повлияют ли прохладные международные отношения на осуществление проектов?
- Два месяца назад мы ездили в Комитет по туризму Ленобласти, и там получили подтверждение, что политика деятельности и проведения совместных программ у них не поменялась, текущий политический момент не играет роли, и уменьшения финансирования не ожидается, - заверил г-н Игнатов.
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