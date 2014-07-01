Нарва и Кингисепп готовят совместный проект

Дата публикации: Сегодня, 09:53

Narva. Foto: Arvi Kriis

30 января в Нарве состоялась рабочая встреча по подготовке совместного проекта между Нарвой и Кингисеппом для дальнейшей его подачи в Программу приграничного сотрудничества ”Эстония-Россия”.

Участники встречи обсудили общую цель проекта, а также определили действия на каждой стороне и график по подготовке проекта.

В Нарве действия проекта будут сосредоточены на развитии и благоустройстве территории Äkkeküla, где предполагается построить трассу для тюбинга и установить спортивные элементы. В Кингисеппе действия планируется направить на развитие и благоустройство центральной части парка ”Романовка”. Одна из самых главных задач проекта — создание условий для развития предпринимательства в этих зонах.

Со стороны Нарвы на встрече присутствовали: руководитель Департамента развития и экономики Георгий Игнатов, главный архитектор Иван Сергеев, член Нарвского горсобрания Алексей Воронов, член правления ЦУ ”Narva Linna Arendus” Софья Хомякова и работники Департамента развития и экономики.

Со стороны Кингисеппа присутствовали: председатель комитета по управлению и развитию массового спорта, культуры и молодежной политики Кингисеппской администрации, Александр Соснин и председатель комитета по архитектуре и градостроительству Кингисеппской администрации Ольга Волобой.