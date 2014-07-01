Российская погранохрана пришла на помощь юной байдарочнице

Дата публикации: Сегодня, 14:20

Иллюстративное фото.

У тренировавшейся на реке Нарве байдарочницы сломалось весло и ее унесло течением за контрольную линию; российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру.

Около 17.15 в четверг у тренировавшейся на реке Нарве байдарочницы сломалось весло, родившуюся в 2004 году спортсменку унесло течением за временную контрольную линию на территорию России, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.

Российская погранохрана пришла спортсменке на помощь. На место выехал оперативный руководитель Нарвского кордона.

Около 18.30 российская погранохрана передала юную спортсменку ее тренеру.

BNS