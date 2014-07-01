Эстонские пограничники сообщили своим российским коллегам о нарушителе

Дата публикации: Сегодня, 15:16

Российские пограничники на прошлой неделе задержали нарушителя границы по информации, поступившей им от эстонских коллег на одной из застав в Выруском уезде в Южной Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны. 30 сентября во второй половине дня пограничники заставы Пиуза заметили передвижение в районе временной контрольной линии у деревни Кийслова волости Меремяэ. О происшествии они немедленно известили своих российских коллег, которые задержали незаконно перешедшего границу человека.

На следующий день российские пограничники передали на эстонскую сторону задержанного — им оказался 55-летний гражданин Эстонии. Нарушителя доставили на заставу Пиуза, в отношении него возбуждено административное расследование.

BNS