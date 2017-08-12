На российско-эстонской границе образовалась пробка

Дата публикации: Сегодня, 13:52

Иллюстративное фото из архива "ВП"

На российско-эстонской границе в Ивангороде при выезде из России в ночь с 7 на 8 августа образовалась автомобильная пробка из-за сбоя в программном обеспечения.

Очередь стала следствием нештатной ситуации - сбой в работе программного обеспечения. Оно не работало в течение полутора часов, а именно с 13:49 до 15:20.

Данные о пересекающих границу приходилось вбивать вручную, сообщает rus.err.ee со ссылкой на 47news.