Погранпункт ”Парусинка” откроют в сентябре

Дата публикации: Сегодня, 08:33

Хотя эстонская сторона еще в конце 2015 года завершила работы по реконструкции инфраструктуры пешеходного погранпункта ”Нарва—2” (в народе он известен как погранпункт ”Парусинка”) российский пропускной пункт до сих пор не сдан, и границу там пересечь невозможно.

Но как сказал Delfi глава администрации муниципального образования «Город Ивангород» Константин Платонов, российский погранпункт откроют в сентябре.

На погранпункте «Нарва-2» в Эстонии работы были завершены в 2015 году. Архив «ВП»

Предназначенный для пропуска пешеходов (границу там традиционно пересекают, прежде всего, нарвитяне и ивангородцы, работающие на противоположной стороне реки, а сумки переносить просто запрещено) российский погранпункт на Парусинке изначально планировалось открыть одновременно с эстонским. Потом открытие отложили на весну 2016 года, но и этому плану не суждено было реализоваться, хотя с российской стороны инфраструктура в целом давно уже готова.

Глава администрации муниципального образования «Город Ивангород» Константин Платонов сказал Delfi, что ключевой причиной задержки реализации проекта была передача объекта начинавшим строительство федеральным агентством ”Росграница” федеральному государственному казенному учреждению ”Росгранстрой”. Она потребовала время на оформление всех необходимых документов.

Также, по словам господина Платонова, в готовом объекте был выявлен ряд недочетов, потребовавших устранения.

”Каких-то глобальных проблем нет, так - мелочи, и, по моей информации, уже в сентябре пограничный пункт будет признан готовым к работе”, - сказал Платонов.

По словам Константина Платонова, сейчас решается вопрос о большом проекте развития приграничных городов Ленобласти, в рамках которого Ивангород, вероятно, будет в ближайшие пять лет ежегодно получать на свое развитие по 100 миллионов рублей. Глава приграничного города отмечает, что о данной программе речь шла на прошедшей в первой половине июля встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

”Эти деньги не пойдут на развитие инфраструктуры таможенно-пограничных пунктов — на это средства выделяются из соответствующего бюджета, но и российский пограничный пункт у моста ”Дружба”, насколько мне известно, обязательно будет реконструирован”, — сказал Платонов.

На 100 миллионов в год Ивангород собирается реализовать проекты благоустройства городских дворов, привести в порядок улицы, продолжить строительство сети ливневой канализации, поддержать развитие туристической инфраструктуры.







