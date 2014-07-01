Открытие погранпункта на Парусинке вновь отложено

Дата публикации: Вчера, 15:27

Открытие пешеходных пунктов пересечения на Ивангородской Парусинке и «Нарва-2» вновь отложено из-за бюрократических проволочек с российской стороны. Как сообщил BNS пресс-секретарь МВД Эстонии, по состоянию на май с эстонской стороны все готово к открытию пункта, однако на строительном объекте со стороны Российской Федерации есть недочеты, из-за которых неизвестен день открытия погранпункта.

Погранпункт на российской стороне должен был открыться уже пару лет назад. Николай Андреев, фото из архива "ВП"



«Российская Федерация не приняла в эксплуатацию строительный объект со своей стороны, сейчас ликвидируются недоделки»,- сказал пресс-секретарь.

С эстонской стороны строительные работы были завершены в конце 2015 года.

Погранпункт «Нарва-2» находится в двухэтажном доме на берегу Наровы по соседству с входом в бывшую Кренгольмскую мануфактуру. Переход эстонско-российской границы на реке происходит по построенному в 1980 году пешеходному мосту. Это имеющий 10 проемов простой опорный мост общей длиной 184,5 метра.

Предприятие Riigi Kinnisvara AS и строительная фирма Ehitus5ECO заключили договор о реконструкции погранпункта «Нарва-2» и пешеходного моста стоимостью 777 000 евро.

Работы финансировались на средства программы трансграничного сотрудничества Эстонии-Латвии-России 2007-2013 Европейского инструмента соседства и партнерства (ENPI) и государственного бюджета. Программа оказывает финансовую поддержку совместной деятельности по развитию, способствующей повышению конкурентоспособности региона и использующей потенциал региона и его удачное расположение на пересечении дорог между ЕС и Россией.

BNS





