В союзе пожилых людей общаются, танцуют и учат эстонский язык

Дата публикации: Сегодня, 10:42

О Нарвском обществе пожилых людей (Narva eakate liit), созданном в 1993 году по инициативе Хельги Михельсон и объединяющем в настоящее время около 400 членов, в городе известно незаслуженно мало.

Председатель Общества пожилых людей Татьяна Бутакова отмечает исключительную насыщенность жизни общества. Фото: Ксения Трохачева

Между тем эта организация, располагающаяся по адресу Вабадуcе 20, живет и развивается в тесном контакте с Эстонским обществом (Eesti selts) уже почти четверть века. В процессе развития оформилась главная ценность — непосредственное общение на эстонском или, при необходимости, на русском языке.

Было бы ошибкой полагать, будто вся деятельность пожилых людей сводится к собраниям с чаепитиями. Ничего подобного! Активность, в том числе и физическая, членов общества способна удивить даже молодых. В обязательном порядке отмечаются государственные, народные и религиозные праздники. Каждый последний четверг месяца — празднование дней рождения. Физическую форму поддерживают ''скандинавская ходьба'' и посещения СПА. Бывают гости: литераторы, врачи, общественные деятели, представители местной и иногда республиканской власти. Сами члены общества готовят своими силами тематические вечера о знаменитых эстонских деятелях культуры, рассказывают о путешествиях в разные страны, делятся кулинарным опытом.

И все же в центре внимания — общение друг с другом и со сверстниками из разных уголков Эстонии. Как сказал заместитель председателя Виктор Эрт, «цель нашего общества — общаться».

Председатель Татьяна Бутакова отметила исключительную насыщенность жизни членов общества. Только этим летом по приглашению местных организаций наши пенсионеры побывали на праздниках пожилых людей в Вильянди, на Сааремаа, в Тырва, Ярвамаа, Раквере. С обществами многих уездов у них тесные дружеские связи. В каждой поездке - не только встречи со сверстниками, а также знакомство с новыми красивыми местами нашей страны.

Пенсионеры общества - люди творческие. Уже давно танцоры груп­пы Värtnad под руководством Айме Кала знакомят нас с эстонскими народными танцами. К сожалению, группа чаще выступает за пределами города и крайне редко востребована в Нарве.

В обществе стремятся разговаривать на эстонском языке. Проводятся даже занятия по языку для желающих (руководитель Айта Богданова). Учиться никогда не поздно. Это не означает, что человеку, не знающему язык, нечего делать в обществе. Пусть несколько слов, выученная поздравительная песня, чувство единения, возникающее во время поездок и встреч по стране, — все важно. В итоге так называемая интеграция, о которой так много говорят, здесь, в этом дружном, веселом коллективе, происходит сама собой и гораздо успешнее, чем по указке сверху. Более того: на практике реализуется мечта лингвистов всего мира — грамотная организация погружения в язык.

Случаются споры и разногласия по некоторым вопросам при обсуждении проблем города и республики. Какие-то моменты истории и современности по-разному воспринимаются в русской и эстонской среде. «Но у нас, — заметила Татьяна, — очень много точек соприкосновения, и именно на них мы строим нашу деятельность». Вот, пожалуйста — еще один урок, теперь уже для политиков. В любом споре, господа, ищите, прежде всего, точки соприкосновения, или кнопки контакта, при нажатии которых возникает взаимопонимание.

А вот членам Общества пожилых людей ничего искать не надо, поскольку уже сформировался устойчивый коллектив, в котором определяющим фактором стало взаимное уважение.

Сергей ТРОХАЧЕВ

