«Дни миноги 2017»: упор на местные кулинарные таланты

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Дата публикации: Сегодня, 17:01

На этой неделе в Ида-Вирумаа стартует ежегодный гастрономический фестиваль «Дни миноги». На протяжении двух недель рестораны Северо-Востока будут впечатлять гостей специальными меню, где главным ингредиентом является минога.

Во всём мире существует не более 30 мест, где можно найти миногу.

В этом году церемония открытия фестиваля традиционно состоится в Нарва-Йыэсуу - в новом ресторане «Gioventu», который расположен на базе Liivarand SPA Hotel 2 ноября. 4 ноября в 14:00 в в торговом центре FAMA стартует акция ”Секретные выходные”.

Каждый год организаторы готовы удивлять публику новыми интересными форматами мероприятий. В этом году “изюминкой” станет тематическая вечеринка «В баре только девушки», которая пройдет 10 ноября в lounge- баре «Red Rose» (Meresuu SPA & Hotel, Нарва-Йыэсуу). Двери открываются в 20:00, и до 23:00 вход разрешен только для девушек. Посетительниц ожидает зажигательное бармен-шоу «Shake&Shuffle», показ лимитированной коллекции праздничных нарядов от бутика LOFT Showroom, а также эксклюзивная мужская шоу-программа «Diego Hot Mulatto». Музыкальное настроение вечера создает один из популярнейших диджеев - DJ JONVS.

Впервые гастрофестиваль прошел в Нарве и Нарва-Йыэсуу в 2015 году. Рыбные ярмарки, яркие кулинарные шоу, дегустации блюд, концептуальные гастрономические вечеринки, тематические мастер-классы, известные шеф-повара и звезды эстрады — все это формат Дней миноги. В качестве гостей в Ида-Вирумаа уже побывали Герли Падар, Уку Сувисте, Юлия Куусметс, а также Владислав Коржец, Владимир Упениек и шеф-повар президента Эстонской Республики Тайго Лепик.

В этом году организаторы решили сделать упор на местные кулинарные таланты, а также, по традиции, разнообразить программу фестиваля мероприятиями абсолютно нового формата.

Екатерина Грицкова

