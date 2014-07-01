Руководители Нарвской больницы: «дайте нам правильный сигнал»

Дата публикации: Сегодня, 10:21

На очередной встрече руководства Нарвской больницы с жителями, состоявшейся 30 октября в конференц-зале поликлиники, с сообщением о текущих делах, а также с ответами на вопросы, порой крайне нелицеприятные, выступили член правления SA Narva Haigla Олев Силланд и руководитель лечебной работы Нарвской больницы Пилле Летюка.

Как принято, сначала были озвучены достижения.

«Команды» жителей и врачей были представлены в соотношении примерно 50 на 50: по десятку с каждой стороны. Фото: Сергей Трохачев

Что сделано

Д-р Силланд сообщил об отделении радиологии и лаборатории, которые высоко оценили коллеги из Тарту, о кардинальном обновлении Отделения экстренной медицинской помощи, о прогнозах Министерства социальных дел на 20–30 лет вперед, а также о функциональном плане развития Нарвской больницы. Д-р Летюка ознакомила собравшихся с итогами ремонтных работ и рассказала о приобретенных в 2016–2017 годах приборах. Здесь надо отметить рентгеновский аппарат Samsung GC 85A; две видеоэндоскопические стойки, оснащенные видеоколоноскопом и видеогастроскопом стоимостью в 200 тысяч евро (их пока нет даже в центральной больнице Ида-Вирумаа); эхокардиограф Vivit E90 с возможностью архивации значительного количества исследований и многое другое.

Животрепещущие проблемы

Однако люди, собравшиеся в зале, интересовались несколько иным — тем, что именуется человеческим фактором. В частности, спрашивали о невыносимо долгих - от 2 до 5 месяцев - очередях на амбулаторный прием к специалистам в поликлинике. Что предпринимает больница?

Пилле Летюка представила весьма убедительную таблицу приема на утренние часы по состоянию на 26 октября. Отсюда следовало, что на деле рекордсменом по длительности является очередь к кардиологу (4 недели), а к хирургу, ЛОР-врачу и педиатру можно попасть в тот же день. И только одна специализация вызывает серьезную озабоченность — это восстановительное лечение. Специалистов катастрофически не хватает, ближайшая запись лишь на следующий год. Правда, в марте ожидается один физиотерапевт, осенью — еще двое, но, заметила д-р Летюка, «мы хотим, чтобы они пришли завтра, послезавтра».

В целом картина с очередями как будто не выглядит столь уже удручающе. Однако в ходе обмена мнениями выяснилось, что присутствующие имеют в виду конкретных, широко известных специалистов. К ним действительно попасть сложно, признала Пилле Летюка, но это — общая проблема.

Прозвучали и конкретные вопросы. Например, где неврологи, окулисты? Почему к ним надо добираться, допустим, в Пуру, «за тридевять земель»? И если уж так сложилось, то нельзя ли организовать прямой рейс с компенсацией поездок? Д-р Летюка с сожалением ответила, что вопрос о компенсации обсуждался в правительстве, но решение не принято. А направление в другие города есть неизбежное следствие далеко не законченного процесса «централизации медицины». Кроме того, существуют направления, по которым Нарвская больница никогда не оказывала помощь, например, нейрохирургия. Да и многие болезни в их нынешнем виде лечатся только в крупных центрах.

Этика и взаимное уважение

Были жалобы на грубость и хамство со стороны врачей. В ответ Олев Силланд предложил немедленно извещать руководство о каждом случае такого рода. «Дайте нам правильный сигнал, и мы будем улучшать нашу работу».

Д-р Силланд при этом напомнил и об ответственности пациентов, которые нередко забывают о назначенном времени приема. В связи с этим крайне важны своевременные СМС-сообщения. Подобная работа по телефону уже ведется, но вот система эсэмэсок пока не отработана.

Прочее

Присутствующие беспокоились о судьбе детского отделения. Олев Силланд ответил четко: как отделение работало, так оно и работает. Трое врачей, шесть медсестер, утром 30-го было пять детей.

Как больница справляется с языковой проблемой? Персонал обучается на курсах эстонского языка, отметил д-р Силланд. При этом 75% стоимости оплачивает больница, оставшиеся 25% — сам медработник. Все понимают необходимость знания языка: это исключит недопонимание текста, а, следовательно, поможет избежать врачебных ошибок.

В рамках короткой заметки невозможно перечислить все обсужденные вопросы и предложения. Отрадно, что обе стороны — и врачи, и горожане — согласились в главном: такие встречи должны стать регулярными.

Сергей Трохачев

