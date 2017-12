Грузинское вино признали старейшим в мире

Дата публикации: Вчера, 13:30 Просмотрено: 83

Грузинское виноделие занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее в мире. Об этом сообщается на сайте организации. Ранее считалось, что первое вино начали делать в Иране.

Рекорд был зафиксирован после того, как группа ученых провела археологические раскопки в двух древних поселениях в 50 километрах от Тбилиси, которые относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э.

Как сообщает РИА "Новости", в ходе раскопок нашли два сосуда, содержащие следы хранившейся в них жидкости. Химический анализ показал, что емкости использовались для ферментации, выдержки и хранения вина.

Подробный отчет об исследовании сосудов возрастом до 8000 лет опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

N+1 напоминает, что до недавнего времени древнейшим вином считались следы возрастом 7,4-7 тысяч лет, которые были найдены в неолитической деревне Хаджи Фируз Тепе в горах Загрос на территории современного Ирана.

