По ту сторону джедаев: Главные премьеры декабря

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Новый Каурисмяки, советские баскетболисты, проклятье Джуманджи и, конечно, последние джедаи будут бороться за лихорадочно покупающего новогодние подарки декабрьского зрителя.

7 декабря

Инга Оболдина и Виктория Исакова в духоподъемной трагикомедии о тюремной надзирательнице, которая похоронила свой вокальный талант, и заключенной, которая этот талант помогла освободить. Режиссерский дебют Кирилла Плетнева, где причудливым образом сочетаются феминистический посыл, крепкая драматургия, Ольга Бузова, народная любовь к песенным конкурсам-телешоу, нестыдный юмор, жестокая правда о жизни в российских тюрьмах и очень странный финал, в котором заключенные обнимаются с надзирателями и поют, как будто это индийское кино. Этот финал буквально разозлил кинокритиков на «Кинотавре», и те даже вступили в перепалку с режиссером на пресс-конференции.

Один из главных хитов Берлинского кинофестиваля этого года, новая лента Аки Каурисмяки, получившего там же, в Берлине, «Серебряного медведя» за режиссуру. Критики остались недовольны: все желали финну главной награды за лучший фильм. «По ту сторону надежды» рассказывает о двух беженцах: финн Вальдемар сбегает от пьющей жены и покупает на выигранные в подпольном казино деньги ресторан, сириец Халед убегает из Алеппо, где под разбомбленным домом погибли его родственники. Халеду грозит депортация, а Вальдемар никак не может наладить бизнес. «Но мир не без добрых людей, а если это мир фильмов Каурисмяки, то в нем вообще очень комфортно и приятно», — писал КиноПоиск об этой уютной и жизнеутверждающей картине из Берлина.

Основанная на реальных событиях комедия о матче 1973 года между 29-летней теннисисткой Билли Джин Кинг и 55-летним чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом. То, что поначалу кажется борьбой за равноправие и спортивным азартом, оказывается в итоге личной борьбой Билли Джин (Эмма Стоун в смешных очках) и Риггса (яркий Стив Каррел) с собственными демонами. Картину высоко оценили критики, но у КиноПоиска есть к комедии пара претензий. Которые, впрочем, не помешают насладиться этим фильмом.

Фильм ужасов про застрявшую во временной петле девушку (Джессика Рот, засветившаяся в «Ла-Ла Ленде»), вот только вместо «дня сурка» она празднует собственный день рождения, неизменно оказываясь убитой под вечер. Убийцу — незнакомца в маске — девушке предстоит вычислить, чтобы вырваться из бесконечного цикла. У картины продюсера Джейсона Блума отличный рейтинг «свежести» на RottenTomatoes — 71%, критики хвалят его за остроумный и свежий подход к жанровым традициям слэшеров.

«Последняя роль Кевина Спейси» — по крайней мере пока в разгаре скандал, уже лишивший актера роли во «Всех деньгах мира» (Спейси уже в готовом фильме заменили Кристофером Пламмером, пересняв все сцены с участием его героя). Здесь же на экране Спейси чувствует себя вполне свободно — в образе наставника молодого писателя Джерома Сэлинджера (Николас Холт). Правда, одобрения у критиков эта биографическая драма о написании романа «Над пропастью во ржи» не получила: ее рейтинг на «томатах» всего 29%.

«Костер на ветру»

Открытие омского фестиваля «Движение» — поэтичная якутская драма, дебютный фильм учителя из небольшого поселка Дмитрия Давыдова. В центре сюжета — старик Игнат, чей сын по пьяни случайно убивает своего друга, а затем и сам кончает жизнь самоубийством. Игната осуждает за проступок сына весь поселок, особенно — семья убитого парня. В Омске фильм был отмечен наградами за лучшую режиссерскую работу, мужскую роль (ее сыграл непрофессиональный актер Алексей Устинов) и специальным призом губернатора Омской области.

14 декабря

Вторая часть новой трилогии стала последней картиной в карьере Кэрри Фишер. Студия Lucasfilm традиционно оберегает зрителей от спойлеров, поэтому о сюжете восьмого эпизода не известно практически ничего, да и трейлеры мало проясняют картину. Официальный синопсис лишь повторяет концовку предыдущего эпизода, задает вопросы и упоминает о «новой миссии» Леи и ее соратников против зла. Зато КиноПоиску удалось проникнуть на съемочную площадку «Последних джедаев» и написать об этом увлекательный репортаж.

Джуди Денч в образе своенравной британской королевы Виктории, которая любила пить чай на ветреных склонах шотландских холмов, а также изводить подданных прослушиванием волынки. Абдул Карим — молодой индус, который прибывает из родной страны для участия в юбилее королевы. Между ними завязывается необычная дружба, которая не устраивает окружение монаршей особы. Новый фильм Стивена Фрирза получил сдержанный, но все же позитивный прием на фестивале в Венеции, где состоялась его премьера. У ленты 65% свежести на RottenTomatoes.

Драма о дисфункциональной семье, которая может показаться парафразом «Нелюбви», только по уровню правды жизни в кадре ближе к ранним фильмам Валерии Гай Германики. В «Близких» родственники оказываются друг от друга бесконечно далеки, правда, уходит из дома, в итоге, не ребенок (хотя дети в этой семье тоже постоянно норовят сбежать к друзьям или к тем, кого они друзьями считают), а бабушка. КиноПоиск подробно рассказывал о картине во время «Кинотавра».

Французская новогодняя сказка с Одри Тоту и Аленом Шаба, который выступил и режиссером картины. В центре истории — Санта-Клаус, который отправляется на землю, чтобы достать лекарство для своих захворавших эльфов. Но в реальном мире волшебника не узнают. На счету Шаба — крепкие приключенческие комедии «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», так что подвоха ждать не стоит, несмотря на кажущийся знакомым сюжет.

21 декабря

Спустя 22 года после выхода на экраны «Джуманджи» в прокате появляется перезапуск оригинального фильма. Таинственная видеоигра попадает в руки четверых старшеклассников, которые оказываются внутри настоящих джунглей и должны снять проклятие с земли Джуманджи, пройдя несколько опасных уровней. Оказываясь в телах игровых аватаров (Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харти Карен Гиллан), они учатся применять свои способности, работать в команде и убегать от прожорливых носорогов.

Перезапуск главной российской новогодней франшизы: выживут только Ургант и Светлаков. Остальных героев новые «Елки» оставили за бортом, зато команду комиков укрепил Дмитрий Нагиев. Креативный продюсер проекта Жора Крыжовников обещал, что в новых «Елках» (уже шестых по счету) «вырастет процент юмора», и фильм будет «значительно смешнее». В конце декабря зрители наверняка захотят в этом убедиться.

Стильное камерное кино Салли Поттер с великолепными актерами и блестящей операторской работой Алексея Родионова, уже в третий раз работающего с Поттер. Для этой черной комедии режиссер выбрала монохромное изображение. Главная героиня Джанет (Кристин Скотт Томас) только что получила пост в теневом кабинете министров Великобритании и готовится принимать гостей, среди которых нервный банкир (Киллиан Мерфи), беременная тройней подруга Джинни (Эмили Мортимер) и пара на грани расставания. Муж Джанет Билл (Тимоти Сполл) мрачно сидит в гостиной. Обычная вечеринка превращается в перестрелку яркими репликами между персонажами. Подробно о фильме КиноПоиск писал из Берлина.

28 декабря

Сорвавшая аплодисменты на недавно завершившемся в Москве кинорынке спортивная драма от создателей «Легенды № 17»и «Экипажа». Начало 1970-х. В советской баскетбольной сборной появляется новый тренер (Владимир Машков). Его суровые методы подготовки спортсменов, желание вывозить сборную на международные турниры и амбициозная задача победить на Олимпиаде в Мюнхене команду США повергают и баскетболистов, и советских чиновников в шок.

Традиционное семейное кино для новогодних праздников от студии «Мельница»: фильм пытается балансировать между по-детски пестрыми персонажами и юмором, который не даст заскучать взрослым. На этот раз приключения приведут Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича в Египет, где Дед Мороз когда-то заключил пакт с местными фараонами.

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