Берлускони через суд добился от бывшей жены возврата 60 млн евро алиментов

Дата публикации: 17-11-2017, 16:06

Миланский суд встал на сторону бывшего премьера страны Сильвио Берлускони, который обжаловал решение о выплате алиментов бывшей жене Веронике Ларио. Политик ежемесячно выплачивал экс-супруге 1,4 млн евро. Теперь он получил право требовать от нее возврата 60 млн евро.

Согласно решению апелляционного суда, Ларио должна будет вернуть Берлускони алименты, полученные ею с марта 2014 года. Суд пришел к выводу, что начиная с этого периода бывшая жена премьера была в состоянии обеспечивать себя самостоятельно, пишет The Local.

Издание отмечает, что Берлускони воспользовался недавно принятым в Италии порядком начисления алиментов, оговаривающим, что бывшие мужья и жены не вправе претендовать на тот же уровень жизни, который имели в браке. Кроме того, Верховный суд страны распорядился рассчитывать алименты исходя из того, может ли бывший супруг обеспечивать себя самостоятельно.

Так, адвокаты Берлускони доказывали в апелляционной инстанции, что Вероника Ларио получила при разводе 16 млн евро, а также владеет ювелирным бизнесом и компанией по продаже недвижимости, а значит, может сама себя обеспечить. Юристы указали суду на тот факт, что ликвидные активы Ларио обеспечивают ей экономическую независимость в виде дохода не менее 1000 евро в месяц.

Сильвио Берлусони познакомился с 23-летней Вероникой Ларио (урожденная Мириам Бартолини) в 1980 году, увидев ее на сцене миланского театра "Манзони" в комедии Кроммелинка "Великолепный рогоносец". Будущая жена политика в одной из сцен появлялась обнаженной. Официальный брак пара заключила только спустя 10 лет, когда Берлускони развелся со своей первой женой. К тому времени у них уже было трое детей, еще двое родились у Берлускони в первом браке. На память о сценическом прошлом Бартолини приняла в качестве официального имени свой псевдоним - Вероника Ларио.

Впервые о разводе Вероника Ларио заговорила в 2008 году, причем призналась, что обдумывает этот шаг последние 10 лет. Тогда она подвергла своего супруга критике за включение молоденьких "смазливых субреток" из шоу-бизнеса в списки кандидатов от своей партии на выборах. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Ларио, стало присутствие Берлускони 26 апреля 2009 года на праздновании 18-летия неаполитанки Ноеми Летиции, которая нежно называла престарелого политика "папи". Девушка сообщила журналистам, что часто видится с Берлускони, навещая его в Риме и Милане, и он подарил ей золотое ожерелье с бриллиантами.

Именно этот эпизод, о котором написали многие газеты, стал "началом конца" семейной жизни Берлускони и Ларио. Берлускони отрицал близкие отношения с Летицией, но при этом путался в показаниях об обстоятельствах первой встречи с ней.

Затем Ларио добилась публичных извинений от Берлускони за то, что он на церемонии вручения премий в области телевидения шумно высказал восхищение эротической моделью Марой Карфаньей, сказав, что немедленно женился бы на ней, если бы имел возможность это сделать. Известная своим пышным бюстом Карфанья работала у него в правительстве министром равных возможностей.

Во время бракоразводного процесса Ларио возлагала всю вину в распаде брака на мужа. Представители Берлускони намекали на то, что Ларио тоже изменяла ему с телохранителем, но эти утверждения не были доказаны.

В 2013 году суд города Монца (место рождения Ларио) обязал Берлускони выплачивать матери его троих детей по 3 млн евро в месяц. Обозленный политик обозвал судей феминистками и коммунистками и обжаловал это решение. В 2015 году сумма выплат была снижена до 1,4 млн евро в месяц.

В настоящее время экс-премьер Италии женат в третий раз - на бывшей королеве красоты Франческе Паскале, которая младше его на 50 лет. Девушка возглавляла клуб фанатов политика и прославилась тем, что на собранные пожертвования наняла самолет, который летал над побережьем страны с плакатом "Сильвио, мне тебя не хватает".

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