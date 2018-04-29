В Google обратились к темной стороне искусственного интеллекта

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Один из основателей Google Сергей Брин в ежегодном корпоративном письме предупредил об опасностях искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Брина, такой мощный инструмент, как ИИ, заставляет людей задаваться новыми вопросами и быть более ответственными. «Как [эти технологии] скажутся на трудоустройстве? Как мы поймем, что происходит у них внутри? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?» — спрашивает бизнесмен.

Как пишет Wired, Брин и второй основатель Google Ларри Пейдж ранее уже упоминали ИИ в корпоративных ежегодных посланиях. Однако в новом письме, отмечает издание, Брин назвал последние достижения в этой сфере ренессансом. «Новая весна искусственного интеллекта — самое значительное развитие компьютерных технологий в моей жизни», — написал предприниматель.

В начале апреля основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил опасение, что ИИ может стать «бессмертным диктатором», от которого никто не убежит. История, по словам бизнесмена, знает таких диктаторов, как Гитлер и Муссолини, но они были смертными, искусственный же интеллект создаст постоянную структуру угнетения.

Lenta.ru