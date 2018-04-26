Тихоокеанские базы США оказались под угрозой затопления

Дата публикации: Сегодня, 11:20 Просмотрено: 80

Международная группа ученых выяснила, что повышение уровня моря из-за глобального потепления грозит затопить американские военные базы и поселения, расположенные в Тихом океане, в том числе на Маршалловых Островах. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно Договору о свободной ассоциации, вооруженные силы США имеют право проводить военные действия и операции на суше, воде и в воздушном пространстве Маршалловых Островов. Так, на острове Рой-Намюр, являющемся частью атолла Кваджалейн, находится база с 1250 военнослужащими, которая относится к испытательному полигону Рейгана. Здесь с помощью радарных систем отслеживают вход космических объектов в атмосферу Земли, в том числе вражеских ракет и средств преодоления ПРО. Максимальная высота острова над уровнем моря составляет всего 1,8 метра.

По оценкам океанологов, скорость роста уровня моря в настоящее время составляет 3,2 миллиметра в год, и Рой-Намюр не будет затоплен, по крайней мере, в этом столетии.

Результаты нового исследования показали, что загрязнение водоносных горизонтов острова морской водой произойдет при повышении уровня моря на 40 сантиметров. С начала 2000-х годов рост составил уже пять-шесть сантиметров, однако попадание соленой воды в источники пресной или полное затопление может произойти еще раньше из-за частых тропических циклонов.

Ученые считают, что критический момент наступит в период 2030-2050 годов, когда наводнения из-за тайфунов станут настолько частыми, что на Рой-Намюр и других островах исчезнет пресная вода. По словам исследователей, возникнет необходимость переселения граждан Маршалловых Островов и военных. Кроме того, будет повреждено дорогостоящее оборудование, например строящаяся в настоящий момент радарная установка Space Fence стоимостью в один миллиард долларов, которая предназначена для отслеживания космического мусора, угрожающего спутникам и астронавтам.

По словам Хильды Хайн, президента Маршалловых Островов, жители Республики не сомневаются в реальности глобального изменения климата, поскольку все чаще затопляются дороги и населенные районы. Правительство строит защитные стены, но эти меры оказываются недостаточными. Ситуация усугубляется тем, что коралловые рифы, которые играют роль природных волнорезов, также разрушаются из-за подкисления и повышения температуры океана.

lenta.ru