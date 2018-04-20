Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ОкрошкаВ Англии поищут готового жениться на курице мужчину

Дата публикации: Вчера, 22:10 Просмотрено: 73

Ресторан из английского города Нортгемптон разыскивает посетителя, который изъявил желание жениться на своем любимом блюде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В Англии поищут готового жениться на курице мужчину

Фото: Just Eat

«Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий», — признался в интернете один из клиентов заведения. Отзыв попался на глаза владельцу ресторана. «Это блюдо нравится многим посетителям, но руку и сердце за него предложили впервые», — утверждает он.

Теперь заведение пытается отыскать автора отзыва. Если тот действительно готов заключить брак с карри, ресторан возьмет организацию свадьбы на себя. В качестве свадебного подарка молодожену будут целый год присылать готовые обеды бесплатно.

Карри — популярное индийское блюдо, состоящее из тушеных овощей и мяса, приправленного смесью пряностей на основе корня куркума. В Индии обязательным компонентом приправы является также лист растения карри.

В 2015 году сообщалось, что 22-летний житель Томска попытался жениться на пицце. Когда его не пустили в ЗАГС, он устроил свадебную церемонию в кафе. «Пицца не отвергнет и не предаст, а я ее действительно искренне люблю», — заявил он.

 

Источник: Лента.ру

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100