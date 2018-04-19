В США нашли тектоническую бомбу

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Геологическая служба США опубликовала доклад, согласно которому тектонический разлом Хэйуорд у залива Сан-Франциско может стать причиной мощного землетрясения. Число жертв в этом случае оценивается в несколько тысяч человек. Об этом пишет Los Angeles Times.

Разлом Хэйуорд протягивается от южной части залива Сан-Пабло до города Фримонт, затрагивая Беркли, Окленд, Хейвард и Милпитас. Специалисты выяснили, что в этой области высок риск землетрясения магнитудой 7,0. По оценкам, в результате стихийного бедствия, вызванного «тектонической бомбой замедленного действия», как называют разлом геологи, могут погибнуть около тысячи человек (в том числе и от пожаров), а ранеными окажутся 18 тысяч человек.

По словам геофизика Кена Худнута (Ken Hudnut), из-за разрушения электросетей и других коммуникаций начнутся массовые пожары, которые уничтожат около 52 тысяч частных домов. Отсутствие воды из-за прорванных трубопроводов осложнит работу пожарных, что может усугубить ситуацию.

Согласно сценарию HayWired, который предусматривает самое разрушительное землетрясение в истории Калифорнии, от рушащихся зданий могут пострадать до 2,5 тысячи человек, а лифты окажутся ловушкой для 22 тысяч человек. 400 тысяч жителей вынуждены будут покинуть свои дома, а доступ к чистой питьевой воде будет затруднен в течение шести месяцев. При этом существующих строительных норм будет недостаточно, чтобы предотвратить разрушение как минимум восьми тысяч зданий. Еще 100 тысяч строений окажутся непригодными для эксплуатации, а 390 тысяч получат серьезные повреждения.

По словам исследователей, разлом Хэйуорд гораздо опаснее Сан-Андреаса — разлома между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной 1,3 тысячи километров, который проходит по штату Калифорния.

Lenta.ru