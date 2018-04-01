Перекати-поле осаждают два городка в США

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Около 150 домов в американском Викторвилле оказались в буквальном смысле слова засыпаны перекати-полем, так что местные жители даже в шутку стали говорить о захвате города сорняком, который около 150 лет назад случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России, сообщает The Washington Post.

Виновником небывалого нашествия русского чертополоха стали сильные порывы ветра, скорость которого достигала 110 километров в час. Перекати-поле моментально облепили большинство домов, заблокировали двери и начали собираться в некое подобие гор.

"Это какой-то кошмар! Стоит нам только избавиться от этих сорняков, как с новым порывом ветра их появляется столько же или еще больше", — посетовал местный риэлтор. Многие горожане и вовсе предпочли спрятаться от незваных гостей в своих домах, дабы не видеть в небе полчища перекати-поле.

С аналогичной напастью столкнулись и жители Вест-Джордана, что в штате Юта, притом что местные старожилы на протяжении нескольких десятилетий не встречали этих вестников пустыни, прежде способствовавших распространению пожаров.

А что такое это перекати-поле и почему американцы связывают его с Россией?

Перекати-поле — это обычная российская солянка сорная, её родина — русские степи. Тем не менее, в конце 19-го века перекати-поле перебралось через океан, и до сих пор неизвеcтно как. По одной теории, солянку завезли в США злонамернно, по другой — случайно, вместе с семенами льна. Сорняк настолько распространился в Южной Дакоте, что фермеры забили тревогу, а некоторые из них даже разорились. К тому времени, как в 1885-м году перекати-поле добрался до Калифорнии, борьба с ним велась уже на государственном уровне.

Солянка сорная мало нуждается во влаге, вырастает почти до метра в высоту, а по осени порывы ветра ломают стебли и растение отправляется в путешествие, попутно «осваивая» новые территории. Кроме своей отличной жизнеспособности, сухая солянка чрезвычайно пожароопасна.



Вообще-то, создать перекати-шар могут самые разнообразные степные и не очень растения. Поэтому ещё перекати-полем могут называть многие другие травянистые растения, произрастающие в районе степи и пустынь, которые после отмирания начинают образовывать шар круглой или овальной формы. Сухие, состоящие из частей высохших растений, они катятся по земле, гонимые ветром, рассеивая семена по ходу своего перемещения. Размеры могут быть весьма значительными. К растениям, образующим перекати-поле, относятся: спаржа лекарственная, солянка холмовая, катун гулявник, чистец качим, котовник, рогач, кермек, синеголовник, колючник и другие.