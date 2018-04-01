Блокировка Telegram может навредить рунету

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16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram, которая в итоге может аукнуться и простым обывателям интернета. По началу блокировки Telegram успешно обходил её, за счёт примерно 6000 собственных IP-адресов, однако Роскомнадзор решил вести "войну" с Telegram до конца и заблокировал все IP компании.

В компании Павла Дурова не растерялись и перевели собственные прокси на IP-адреса компании Amazon, которые взяли в аренду. Вскоре около 800 тысяч адресов Амазона оказались так же в бане на территории России. Вся опасность ситуации кроется в том, что Telegram в попытках спастись от блокировки может задействовать до 2 миллионов IP от Amazona, которые конечно Роскомнадзор отправит в бан. Но, так как помимо Telegram эти адреса могут использовать и другие сервисы, сайты, программы, приложения, да и те же мессенджеры, то россияне могут потерять доступ к приличному куску интернета, который станет не доступен для всей территории России.

internet-observer.news