В сети обнаружили мем столетней давности

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Один из пользователей Twitter разместил в своем аккаунте шуточную картинку, впервые опубликованную в 1921 году в одном из журналов. В сети изображение окрестили «самым первым мемом».

Двухкомпонентный комикс совмещает рисунок-набросок изысканного джентльмена с одной стороны и его несуразного двойника — с другой. Подписи гласят: «Как ты представляешь свою внешность во время фотовспышки» и «Как ты выглядишь на самом деле».

Оригинальный пост обрел вирусную популярность: он набрал почти 100 тысяч лайков и более 30 тысяч репостов. Подписчики не сразу поверили в подлинность картинки — настолько она похожа на нынешние шутки в соцсетях. Однако автор треда опубликовал скан самого журнала, чем доказал аутентичность изображения.

Подписчики согласились, что эта шутка свидетельствует о существовании мемов задолго до появления интернета. Некоторые комментаторы предположили, что картинку нарисовал любитель мемов из будущего, которому удалось построить машину времени.

Шутка была опубликована в сатирическом журнале Judge почти сто лет назад. При этом, скорее всего, для читателей начала XX века комикс был смешнее, чем он кажется век спустя: в отсутствие электрических фотовспышек съемка производилась с помощью сгорания магниевых смесей, которые сопровождались неприятным запахом, громким звуком и выделением белого порошка-осадка, остававшегося на одежде.

Lenta.ru