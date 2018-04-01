Дэниел Крейг все-таки сыграет Джеймса Бонда в пятый раз, став рекордсменом

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Актер Дэниел Крейг все-таки сыграет Джеймса Бонда в пятый раз. Новый, 25-й фильм бондианы станет его следующим проектом. Об этом Крейг заявил АР на благотворительном аукционе, где продал свой "Астон-Мартин".

По данным СМИ, режиссером картины выступит Дэнни Бойл, получивший "Оскар" за "Миллионера из трущоб". Крейг, впрочем, на вопрос об этом бросил: "Увидим, увидим".

Variety указывает, что ранее Крейг неоднократно говорил, что не собирается играть Бонда еще раз, разве что исключительно из-за денег. Видимо, гонорар ему назначили отменный. Что, впрочем, может быть неплохим вложением капитала: как напоминает Русская служба ВВС, на родине шпиона в Британии снятый в 2012 году фильм "007: Координаты "Скайфолл" стал самым кассовым в истории. Позднее этот рекорд побили "Звездные войны: Пробуждение силы".

Самые вовлеченные в бондиану актеры - это Шон Коннери, создавший образ легендарного агента 007 на киноэкране, а также Пирс Броснан, сыгравший Бонда в четырех фильмах. Когда выйдет пятый фильм, Крейг превзойдет его по этому показателю. Также, вероятно, он станет самым дорогостоящим Бондом в истории франшизы. Рекордный по тем временам гонорар Шона Коннери (он тоже долго отказывался сниматься в очередном фильме "Бриллианты навсегда") составил 1,25 млн долларов.

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