Сделано в Эстонии: мобильное приложение mTasku

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Разработанная в Эстонии платформа для мобильных платежей mTasku быстрыми темпами набирает популярность. Тестовый платеж с помощью mTasku был совершен 11 ноября 2016 года, а на сегодняшний день количество платежей превысило 400 000, а 18 марта 2018 года общая сумма сделок через эту платформу мобильных платежей достигла миллиона евро.

Клиенты всех мобильных операторов Эстонии могут скачать бесплатное приложение mTasku в Apple Store и Google Play. Подробнее об mTasku на mtasku.ee

«В Эстонии уже 16 000 пользователей mTasku, и их количество ежедневно растет. Судя по всему, преодоление следующего «миллионного рубежа» суммы сделок с помощью нашего мобильного приложения – это вопрос нескольких месяцев. Недавно mTasku внедрили в Tallinna Kaubamaja и во всех магазинах Selver по всей Эстонии, благодаря чему заметно выросла и база пользователей платежного решения, и общая сумма мобильных платежей», – сказал директор подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Приложение mTasku позволяет осуществлять карточные платежи с помощью смартфона, то есть без непосредственного использования банковской карты, а также «хранить» в нем ряд карточек клиентов. В ближайшем будущем в mTasku расширится ассортимент клиентских карточек и появятся другие полезные функции: возможность добавить подарочные купоны, проездную карту и электронные входные карты, пересылать мобильные квитанции (например, в бухгалтерию) и пользоваться инструкциями по эксплуатации к купленной технике.

Мобильный кошелек mTasku разработан Telia при сотрудничестве с LHV, EveryPay и Tallinna Kaubamaja Grupp, а также в сотрудничестве с предприятиями, занимающимися поставкой кассовых решений, таких как Ektaco, ID Süsteemid, Nixor и Laansoo & Trussmann. Основным партнером при разработке платформы и приложения mTasku стала фирма Datanor OÜ. Вместе с Таллиннским техническим университетом Telia разрабатывает возможность безопасного пользования электронными документами и входными пропусками в мобильных телефонах.

DIGITARK.EE