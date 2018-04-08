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Зрителей триллера "Тихое место" призывают обойтись без попкорна и газировки - для сохранения тишины в зале. Подборку отзывов о шумных соседях публикует Mashable: по сценарию, героям нельзя издавать ни звука, так как это привлекает монстров-убийц. И соседи с попкорном превращаются в злейших врагов такой атмосферы. Впрочем, как отмечает The Hollywood Reporter, даже без буфета кинотеатры внакладе не остаются: в ходе дебютного уикенда в США фильм собрал 50 млн долларов.

Влогер Натан Зед признается: каждый раз, раскусывая конфетку, он чувствовал, что ставит окружающих под угрозу.

Комик Даг Бенсон и вовсе шутит, что хруст попкорна на фоне тишины на экране - это самый страшный момент на протяжении фильма.

Соседи затарились попкорном... "Грязные крысы!"

Для героев фильма в ситуации, когда окружающие дом монстры реагируют на малейший звук, даже самые обычные вещи становятся сложной задачей: поужинать, сыграть в "Монополию" или пойти на рыбалку - все это риск для жизни. Обозреватели отмечали, что режиссеру Джону Красински удается с успехом эксплуатировать эту идею: когда вдруг видишь торчащий из рассохшейся доски пола гвоздь, ты покрываешься испариной от одной мысли о том, что кто-то из членов семьи может наступить на него.

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