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В Москве в возрасте 47 лет умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Об этом сообщается на сайте театра "Школа современной пьесы".

"В пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова, ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", - отмечается в публикации на сайте театра.

Причиной смерти Волчковой стала тяжелая болезнь, добавляет "Дождь".

Волчкову по решению родных похоронят у нее на родине в Пензе. Десятого апреля в "Школе современной пьесы" пройдет церемония прощания с актрисой.

Последней постановкой, в которой участвовала Волчкова, стал спектакль "Шинель/Пальто". Его показ, который пройдет 11 апреля в театре, будет посвящен ее памяти, передает РИА "Новости".

Помимо ролей в театре, артистка также иногда снималась в кино. На ее счету роли в сериалах "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом надежды", фильме "Артистка" и многих других.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Герасимова, училась в мастерской Хуциева и Райхельгауза. С 1995 года была актрисой столичного театра "Школа современной пьесы". Звание заслуженной артистки России ей присвоили в 2004 году.

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