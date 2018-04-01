Новым худруком "Табакерки" назначен Владимир Машков. Он готов поставить спектакль

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Новым художественным руководителем созданного Олегом Табаковым театра-студии "Табакерка" стал народный артист России Владимир Машков. В пятницу его представили коллективу театра. Машков заявил, что будет развивать "Табакерку" в традициях реалистичной школы, а сам продолжит сниматься в кино. Но и спектакль тоже может поставить.

Машков приступит к своим обязанностям с 23 апреля. "Это огромная ответственность, я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я в крайней степени собранности, и, как завещал мой учитель Олег Табаков, - "дело надо делать". Будем работать в традициях русской реалистической школы", - цитирует Машкова "Интерфакс".

Как передает "Коммерсант", на эту должность Машкова предложил глава Минкультуры Владимир Мединский. Представлял его труппе заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. "Мы решили прописать вам Машкова и, судя по вашим аплодисментам, для вас это не было неожиданностью, и вы это назначение воспринимали благожелательно, и нам это очень радостно", - констатировал чиновник.

Машков также сообщил, что новый пост не помешает ему играть в кино: "Моя новая деятельность никоим образом не противоречит актерской. Она должна ее подтверждать. Актеры должны сниматься в кино". Он также отметил, что готов выступить в качестве театрального режиссера, но не стал вдаваться в детали.

Владимир Машков - режиссер и актер театра и кино. Он играл в МХАТ имени А. П. Чехова и ставил спектакли в театре-студии Олега Табакова, правда, последняя постановка датирована 1994 годом - это "Смертельный номер".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта. Помимо "Табакерки" он возглавлял МХТ имени Чехова. Этот театр после его смерти доверили Сергею Женовачу.

Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова.

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