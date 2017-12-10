Показана мумия древнего чиновника

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Министерство древностей Египта впервые показало находки, сделанные в двух ранее не исследовавшихся захоронениях в некрополе Дра Абу эль-Нага в районе Луксора. Об этом сообщает BBC.

Захоронения относятся к периоду Нового царства (1550—1069 годы до нашей эры). Могилы были обнаружены немецкими археологами в 1990-е, но были до недавнего времени законсервированы. Среди находок — мумия, предположительно, высокопоставленного чиновника.

Личность умершего точно не установлена, но, по словам представителей министерства, существуют две версии. Мумия может принадлежать человеку по имени Джехути Мес (оно написано на одной из стен гробницы) либо писцу по имени Маати (его имя, как и имя его жены Мехи, указано на погребальных конусах — терракотовых предметах конической формы, характерных для захоронений Нового царства). Также в захоронении обнаружены деревянные маски, глиняные сосуды и другие предметы.

Некрополь Дра Абу эль-Нага расположен рядом с Долиной царей и известен как место захоронения высших чиновников Египта периода Нового царства.

Lenta.ru