В Финляндии впервые мужчина родил ребенка

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В Финляндии трансгендер, сменивший женский пол и ставший мужчиной, в том числе, и по документам, родил ребенка. Электронная бюрократическая система страны встала в ступор и не могла идентифицировать мужчину, как мать ребенка.

В действительности отец, которому сейчас около 30 лет, раньше был женщиной, но прошел через операцию по смене пола и три года назад официально стал мужчиной, получив все необходимые документы. Он временно прекратил гормональную терапию, чтобы вместе с супругом завести ребенка. По данным издания, беременность прошла гладко, младенец родился здоровым. Его вес – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на финское издание Lännen media.

Однако не обошлось без бюрократических проблем – так, например, из-за его личного кода (ID) как человека мужского пола в медицинской карте не отображалась его беременность, поскольку информационная система не учитывает такие уникальные случаи.

Тем не менее, управление социального страхования Kela все же будет выплачивать ему материнское пособие.

Новоиспеченные родители уже задумались о втором ребенке.

Первым в мире родившим после смены пола человеком стал американец Томас Беатьен в 2008 году. После этого и в других странах сообщалось о нескольких подобных случаях.

rambler.ru