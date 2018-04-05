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Наука и техникаКосмонавтов заставят поднимать штангу в невесомости

Дата публикации: Сегодня, 14:21 Просмотрено: 77

Российские космонавты получат новый спортивный тренажер, имитирующий работу со штангой и греблю на байдарках. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Игорь Даляев.

Космонавтов заставят поднимать штангу в невесомости

По его словам, тренажер представляет собой кресло с перемещающейся силовой штангой. Он обеспечивает максимальное приближение условий и ощущений от тренировки к земным.

Новинка будет доставлена и смонтирована на модуле после введения Научно-энергетического модуля в состав российского сегмента МКС в 2020 году.

В настоящее время на российском сегменте МКС для тренировок космонавтов имеется беговая дорожка и велотренажер. Ежедневно каждый член экипажа проводит за тренировками по два часа.

15 марта стало известно, что «Роскосмос» запланировал сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля.

Lenta.ru

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