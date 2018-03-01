Первый рабочий полёт дрона Почты России закончился крушением

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Первый полёт дрона Почты России, который должен был доставить посылку, закончился провалом. Инцидент произошёл в Улан-Удэ, в Бурятии. В воскресение 1 апреля почтовый беспилотник должен был доставить первую в истории страны посылку, но потерпел крушение и разбился от удара о дом.

Почта России собирается для доставки посылок использовать дроны

Свой полёт дрон начал со специальной стартовой площадки в Улан-Удэ. Его задачей была доставка посылки весом в 2 кг в соседнее село, но на его пути возник "внезапно" дом и дрон благополучно разбился, врезавшись в него. Дрон производил доставку в автономном режиме по составленному маршруту. По прилёту на место он должен был остановиться примерно на 3 минуты, чтобы с него сняли груз и он мог лететь обратно. Скорость полёта дрона может достигать 70 км/ч, но его скорость на момент столкновения точно не известна. Эксперты полагают, что авария произошла из-за большого количества Wi-Fi сетей расположенных в данном районе.

internet-observer.news