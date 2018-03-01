Магазин "JYSK" меняет стратегию в странах Балтии

Дата публикации: Сегодня, 11:05 Просмотрено: 120

Датская сеть розничных магазинов товаров для повседневной жизни и товаров для отдыха «JYSK» приняла решение сменить стратегию в странах Балтии, а также в Беларуси.

«Проведенные исследования в Литве, Латвии и Эстонии показали, что жители стран Балтии воспринимают нас как магазин мелочей для дома и быта. В то же время последние три года наша команда сильно работала над усилением

ассортимента мебели, матрасов, товаров для спальни и ванной комнаты. К тому же, в Балтии меняется поведение потребителей. Если раньше покупатели самое большое внимание уделяли цене, не обращая внимания на качество, то сейчас все больше людей выбирают качественный товар. Новая стратегия наших магазинов – предлагать хорошее качество по лучшей на рынке цене. К тому же, наша сеть магазинов решила стал послом датского образа жизни – хюгге. Ведь никому не секрет, что датчане – одни из самых счастливых людей в мире, поскольку умеют создавать уют и комфорт вокруг себя каждую минуту. Это постараемся передать нашим покупателям, чтобы индекс счастья в странах Балтии вырос. Такова миссия нашего предприятия», - говорит представитель компании «JYSK» на рынке Балтии и Республики Беларусь, директор ООО «Do It», Даце Зундуре.

Согласно новой стратегии, был создан новый формат магазинов «JYSK», который последние годы тестировался в разных странах. В 2017 году была начата программа реконструкции существующих магазинов «JYSK» в новый скандинавский формат. На данный момент магазины нового формата работают в Вильнюсе и Каунасе (ТЦ «Нордика», «Молас»), в Риге и в Даугавпилсе (ТЦ «Домина» и «Spice»), в Пярну, Тарту, Хаапсалу, Курессаре, а также в Минске и в Бресте. До 2021 года «JYSK» планирует провести реконструкцию всех старых магазинов.

«Новый формат делает наши магазины более скандинавскими и более уютными для покупателей. Появилась студия матрасов, поменялась выкладка товаров, стало удобнее и быстрее закупаться», - говорит Даце Зундуре. Реконструкция одного магазина обходится компании до 600 тысяч евро, так что общие инвестиции на введение новой стратегии составят около 20 миллионов евро.

В создании товаров «JYSK» в последние годы участвуют датские дизайнеры, которые следят и проводят обучения сотрудников, чтобы каждая вещь соотвествовала четырем разработанным скандинавским стилям, отвечающим принципам хюгге. По словам Д. Зундуре, на данный момент товары по заказу и проектам «JYSK» производятся в 21 стране мира. Часть товара импортируется непосредственно из Дании.

«Благодаря тому, что заказы производства товаров идут для всей мировой сети JYSK, мы можем предложить покупателям самые выгодные цены. Работа над ними ведется каждый день», - говорит Д. Зундуре. За ближайшие 5 лет «JYSK» во всем мире планирует увеличить число своих магазинов до 5000, из которых 35 магазинов в странах Балтии и 40 - в Республике Беларусь, с инвестициями в 40 миллионов евро, усилив свои позиции в этом регионе.

«В ближайшие 5 лет мы также планируем расти в два раза быстрее: число «JYSK» магазинов в странах Балтии и Беларуси увеличим до 70. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка. Также в Балтии, как в регионах, так и в больших городах, мы видим потенциальных рост», - сказала Д. Зундуре. Для реализации этого плана в странах Балтии и Республики Беларусь, «JYSK» планирует инвестировать 40 миллионов евро.

В настоящее время «JYSK», имеющий более 2500 магазинов, представлен по всей Европе, за исключением Ирландии и малых стран Люксембурга и Лихтенштейна. Теперь «JYSK» поставил перед собой цель расти глобально. «Вы не можете остановить поезд, который несется с высокой скоростью. Вместо этого вы можете добавить еще больше угля. Очень приятно создавать что-то новое. Много времени требует принятие скорости поезда, после того, как он ускорил свой ход. Поэтому мы продолжаем продвигаться вперед. У нас есть возможность начать что-то новое», - сказал в своем интервью датскому бизнес изданию «Finans» основатель «JYSK» Ларс Ларсен. «Как только мы освоим европейские рынки, мы хотим пойти еще дальше. Моя мечта - это представление «JYSK» во всем мире», - сказал в интервью основатель и владелец «JYSK».

Для справки:

Хюгге (Hygge) – особая философия и образ жизни, спасающий от стресса и позволяющий наслаждаться текущим моментом, находясь в кругу родных и близких. Это гордость современной Дании. Теоретически, заразившись идеей hygge, его можно с успехом воплотить с кем угодно, где угодно и когда угодно. Даже в шумном, суетном и загазованном городе вполне можно познать этот датский способ создать дружелюбную, уютную и расслабленную атмосферу. JYSK представлен в 48 странах. В мире открыто более 2500 магазинов, в которых работает более 21 000

человек. В странах Балтии и в Республике Беларусь работает 35 магазинов и 4 интернет-магазина, создано около 900

рабочих мест. JYSK является официальным постащиком датского королевского двора.

JYSK