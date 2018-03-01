Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

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Николай Басков заявил, что Оззи Осборн украл его идею. Полтора года назад во время гастрольного тура "Игра" Басков колесил по городам с плакатом, на котором он снимает маску. Похожая афиша появилась и у Оззи Осборна, который приедет в Москву летом и даст свой последний концерт в рамках тура No More Tours 2.

На фото: Великий и Ужасный Оззи

Басков в видеообращении заявил, что не собирается отсуживать деньги за плагиат, но поговорит с рокером один на один. Заодно певец намерен выяснить, каким образом художники нарисовали ему точно такую же афишу.

"Дорогой Оззи, я разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего разрешения. Я создал обложку год назад, а вы воспользовались идеей моего промопостера. И приедете со своим шоу в Россию, где я — известный артист. Как король! Что происходит? Подумайте об этом, дорогой Оззи! Надеюсь, мы поговорим об этом в Москве. Увидимся! До встречи", — заявил Николай Басков.

Артист намерен встретиться и "разобраться по-мужски" с Осборном во время концерта в Москве, который состоится 1 июня.

life.ru