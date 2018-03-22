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ОкрошкаКитайцы придумали телефон на блокчейне

Дата публикации: Сегодня, 10:35 Просмотрено: 85

Китайская Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который поддерживает блокчейн-приложения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Китайцы придумали телефон на блокчейне

По словам собеседников агентства, Huawei договаривается с израильской Sirin Labs о праве на использование операционной системы SIRIN. Она позволяет запускать блокчейн-приложения так же, как, к примеру, приложения для Android.

По данным Bloomberg, израильский стартап также разрабатывает смартфон на блокчейне.

Представители Huawei и Sirin Labs подтвердили, что компании вели переговоры, но от дальнейших комментариев отказались.

Как отмечает агентство, внимание такого технологического гиганта, как Huawei, к блокчейну означает, что потенциально эта технология станет ближе к обычному потребителю.

Блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain), — это распределенная база данных, на которой работает в том числе криптовалюта биткоин.

Lenta.ru

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