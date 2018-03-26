Обломки китайской космической станции долетят до Европы

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Обломки китайской космической станции «Тяньгун-1» упадут на Землю, предположительно, в период между 29 марта и 4 апреля. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на Центр изучения космического пространства.

По мнению ученых, станция при входе в плотные слои атмосферы развалится и большая часть ее обломков сгорит. Некоторые долетят до поверхности планеты и, вероятно, рухнут в океан. Однако специалисты предупредили Испанию, Португалию, Францию и Грецию о возможном попадании обломков на их территории. Эксперты отмечают, вероятность того, что кто-либо из людей пострадает, крайне мала.

Станцию «Тяньгун-1» массой 8,5 тонны, длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра вывели на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу», однако контроль над ней был утрачен. Специалисты связывают это с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.

Lenta.ru