Новоиспеченные пользователи Samsung Galaxy S9+ пожаловались на проблемы с дисплеем

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Представленный в начале февраля в Барселоне смартфон Samsung Galaxy S9+ вышел на рынок на прошлой неделе вместе с моделью Galaxy S9. К сожалению, радость некоторых новоиспеченных владельцев смартфона оказалась омрачена неприятной проблемой с дисплеем.

Как пишет Phone Arena со ссылкой на жалобы пользователей, суть проблемы заключается в том, что некоторые области экрана смартфона не реагируют на прикосновения, что заметно затрудняет работу с устройством. Например, пользователи не могут нормально набирать текст на виртуальной клавиатуре из-за "отсутствия" некоторых букв или просмотреть уведомления. В основном на наличие таких "мертвых зон" дисплея жалуются именно владельцы Galaxy S9+, но проблема также была зафиксирована и у некоторых Galaxy S9.

По всей видимости, эта неисправность носит аппаратный характер, хотя ранее флагманы Samsung не страдали от подобной проблемы. При этом Phone Arena напоминает, что этот случай является гарантийным, и владельцы бракованных устройств могут обменять смартфоны.

Напомним, что Galaxy S9+ является первым аппаратом линейки Galaxy с двойной основной камерой. Он оснащен 12-Мп сенсором с изменяемой диафрагмой: режим f/1.5 предназначен для съемки в условиях низкой освещенности, макросъемки или портретов, а в остальных случаях используется апертура f/2.4. Пару этому сенсору составляет 12-Мп телефотомодуль с постоянной диафрагмой f/2.4. Кроме того, камера обладает оптической стабилизацией, улучшенным автофокусом и способна снимать HD-видео со скоростью 960 кадров в секунду, что позволяет создавать красивые замедленные ролики.

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