Раскрыто происхождение пролетевшего мимо Земли «корабля пришельцев»

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Ученые Торонтского университета в Канаде пришли к выводу, что межзвездный астероид Оумуамуа, прозванный «кораблем пришельцев», изначально сформировался в системе из двух звезд. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению исследователей, странен сам тот факт, что первый обнаруженный объект, который не принадлежит Солнечной системе, представляет собой астероид, а не комету. Последние часто выбрасываются за пределы Солнечной системы, и следует ожидать, что это свойственно и другим звездам.

Однако результаты моделирования показали, что скалистые объекты, подобные Оумуамуа, будут иметь неустойчивые орбиты рядом с двойными звездами.

Ученые показали, что наиболее вероятным «кандидатом» на роль места происхождения «инопланетного астероида» является система, в которой одна из звезд обладает высокой температурой и большой массой. Подобные системы имеют большое число каменистых объектов.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был обнаружен 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли.

Lenta.ru