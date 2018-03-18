Создан аппарат для пивопечати

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Компания Ripples создала аппарат для печати на пивной пене. Новинку обнаружило издание Mashable.

Девайс позволяет печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя — с помощью мобильного приложения можно загрузить любую картинку: от надписей до портрета. При этом вкус и качество напитка не ухудшается.

Производитель уверяет, что новинка позволит привлечь в бары с подобным аппаратом новых клиентов и увеличить выручку.

Lenta.ru