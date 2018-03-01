В Антарктиде пингвины утащили оборудование латвийских исследователей

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В Антарктиде местные обитатели мешают работе исследователей из Латвии на станции Вернадского, что на острове Галиндез Аргентинского архипелага. Пингвины и другие птицы, с любопытством наблюдающие за деятельностью гостей, стали перемещать или вообще уносить тщательно сложенное техническое оборудование геологов, пишет Skaties.lv.

Как отмечается в Facebook экспедиции, исследователям при этом строго запрещается пугать любопытных животных на уникальном архипелаге, где люди всего лишь гости.

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на остров около месяца назад. Целью их поездки является изучение внутренней структуры арктических ледников. Кроме того, ученые надеются, что смогут собрать данные, которые помогут понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата. Исследователи берут пробы почв, которые потом будут проанализированы по возвращении в Латвию.

В конце марта на станцию прибудет корабль с украинскими исследователями, после чего продолжится совместная работа.

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